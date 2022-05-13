Yeni rekor kırıldı! Türkiye dünyaya bir kez daha ispat etti

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)-Bilişim Vadisi Kimya Teknoloji Merkezi İmza Töreni"ne katılan Varank, Bilişim Vadisi'nin açılışının 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun en somut adımlarından biri olan bu vadinin, o günden beri muazzam bir gelişme kaydettiğini anlatan Varank, şu anda mobiliteden bilgi iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar kritik alanlarda faaliyet gösteren 270'ten fazla Ar-Ge firmasının burada yer aldığını kaydetti.



Bakan Varank, bu firmaların her birinin yürüttükleri projelerle ülkenin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını pekiştirecek işlere öncülük ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Mesela ülkemizin doğuştan elektrikli otonom araç projesi TOGG yaklaşık 1000 mühendis ile Ar-Ge faaliyetlerini Bilişim Vadisi'nde yürütüyor. Yine TOGG'un ortak olduğu bir şirket olan SİRO, elektrikli araçlar için batarya teknolojilerini burada geliştiriyor. FEV uluslararası otomobil markalarının prototip ve mühendislik çalışmalarını Bilişim Vadisi'nde yapıyor. BÜYÜTECH geleceğin otonom araçlarının kullanacağı stereo kameraları Bilişim Vadisi'nde üretime hazırlıyor. ASELSAN ve HAVELSAN'ın sivil teknoloji alanındaki çalışmaları da Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Tabii bunlar bir çırpıda sayabildiklerim, ilk akla gelen isimler. Zaman kısıtlı dolayısıyla değinemediğim böyle onlarca proje şu anda Bilişim Vadisinde hayat buluyor. Elbette bu dinamizme paralel olarak, Bilişim Vadisi de yeni yatırımlar yapmaya ve büyüyüp gelişmeye devam ediyor. Daha 1,5 ay önce Bilişim Vadisi İzmir'in temelini attık. Bu birikim ve potansiyelden İzmir'de de istifade etmek istiyoruz. Orası da hızlı bir şekilde tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak."

Bilişim Vadisi'nin İstanbul'daki merkezinin de çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini aktaran Varank, buranın da önemli markalara ve şirketlere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Bakan Varank, İKMİB'in öncülüğünde başlayan ve çok kapsamlı bir ihtiyaç analizi neticesinde bugünlere ulaşan Kimya Teknoloji Merkezini Bilişim Vadisi'nde kurmak üzere imzaları atacaklarını kaydetti.

- "Burası nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor"

Merkezin önemine değinen Varank, şunları kaydetti:

"Bu merkez sektörün ihtiyacı olan test ve analiz süreçlerini hızlandırma ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma noktasında çok önemli bir boşluğu dolduracak. Kimya sektörü temsilcilerimiz burada, onlar tabii ki sektörü bizden çok daha iyi biliyorlar. İhracatçılarımız şu anda, 50'ye yakın test ve analiz için yurt dışından hizmet almak durumunda kalıyor. İnşallah bu merkez faaliyete geçtiğinde sektörde ihtiyaç duyulan 209 test ve analiz, yerli ve milli imkanlarla uluslararası standartlara uygun şekilde burada Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Üreticilerimiz zamandan tasarruf ederken maliyetlerini de düşürebilecekler. Bu laboratuvar hizmetleri elbette kıymetli. Ama merkezin fonksiyonu sadece bundan ibaret olmayacak. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla sektördeki teknik ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine bu merkezin çok ciddi katkıları olacak."

Bakan Varank, merkezin bir diğer önemli özelliğinin de bünyesinde bir kuluçka merkezi kurulacak olması olduğuna dikkati çekerek, kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacak merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-upların filizleneceğini anlattı.

Her yönüyle stratejik öneme sahip projede emeği geçenleri tebrik eden Varank, "Merkezin sektöre katacağı dinamizmle birlikte zaten rekorlar kıran kimya ürünleri ihracatımızın hızla artacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Buranın hızlıca tamamlanıp hizmete açılması noktasında İKMİB yönetiminden ellerini çabuk tutmaları ricasında bulunan Varank, özellikle küresel ekonomide rekabet koşullarının yeniden dizayn edildiği bir dönemde avantaj sağlayacak işleri bir an bile geciktirecek lüksün bulunmadığını vurguladı.