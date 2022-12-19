Yeni rezervlerle kaderi değişen ülkeden Türkiye'ye LNG ve maden teklifi!

Moritanya Enerji Bakanı Abdusselam Vild Muhammed Salih, Türk yatırımcıları ülkesinde yatırım yapmaya davet etti.



Moritanya Yatırım Ajansı'nın Washington'da düzenlediği davete, Cumhurbaşkanı Muhammed Şeyh el-Gazvani, Enerji Bakanı Abdusselam Vild Muhammed Salih ve Ekonomi Bakanı Osman Mamadou Kane katıldı.



YENİ REZERVLERLE KADERİ DEĞİŞEN ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE LNG VE MADEN TEKLİFİ!

Enerji Bakanı Salih, LNG, maden ve mineraller için hedef pazarlarının Avrupa olduğunu söyleyerek, bu alanda çalışmak isteyen Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.



Salih, şunları kaydetti:

"Türk yatırımcılar Moritanya'yı tanıyor, politik olarak ilişkilerimiz harika düzeyde. Türkiye ile Moritanya arasında karşılıklı gelişen ilişkiler söz konusu. Şu anda Türk şirketlerine bir miktar demir madenimizi satıyoruz. Bu şirketler Cezayir merkezli ama gene de bizden alıyorlar. Bence daha birçok alanda hatırı sayılır yatırım potansiyeli var. Türkiye'nin bizden daha fazla demir çelik ithal etmeye devam edeceğini öngörüyorum."

Moritanya Yatırım Ajansı Direktörü Aissata Lam ise LNG satışıyla artacak milli gelirin ülkenin geleceğini değiştireceğini belirterek, "Birçok Türk şirketi inşaat ve balıkçılık alanında faaliyet gösteriyor, özellikle ülkenin kuzeyindeki Nouadhibo'daki serbest bölgede. Hizmet ve sağlık sektörlerinde de yatırımcılar görmeye başladık. Ülkenizde çok üst düzeyde sağlık sistemi ve hastaneleriniz var. Sizden ilham almak için Türkiye'den bu alanda yatırımcılara özel geziler düzenleyerek, davet etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Altın ve fosfat madenciliğinde modern yöntemler kullanan şirketlerin Moritanya'da faaliyet göstermesiyle üretimin artacağını öngördüklerini anlatan Lam, bu sektörlerde de Türk şirketlerinden yatırım beklediklerini sözlerine ekledi.



Toplantıda, ABD merkezli şirketlerle imzalanan anlaşmalar kapsamında, yatırımcılar ülkenin güneyindeki Senegal Nehri kıyısına kuracakları sulama sistemleri yardımıyla hayvan yemi yetiştirecek.



- ALTIN MADENLERİ



Madencilik faaliyetlerine de önem vermeye başlayan ülkede özellikle altın madenleri son dönemde öne çıkıyor ve Türk firmalarının bu alanda da yatırımları bulunuyor.



Atlas Okyanusu açıklarında keşfedilen yeni rezervler de ülkenin kaderini değiştirirken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi tüm hızıyla sürüyor.

Moritanya hükümeti, bu kaynaktan elde edilecek kaynağı ülkede yeni yatırımlar için kullanmaya hazırlanırken, rezervlerin değerinin 4,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

