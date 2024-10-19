Gıdanın kalitesi ile oynayan ve maliyeti düşürmek için insan sağlığına zararlı maddeler katan firmalar ifşa olmaya devam ediyor. Bakanlık, son olarak peynir ve tereyağında hile yapan firmaları açıkladı. Peynirde nişasta, tereyağında bitkisel yağ ve iki üründe de natamisin çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş (hile) yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Yeni listede ağırlıklı olarak peynir, süt ürünleri ve gıda takviyelerinin denetim sonuçlarına yer verildi. Peynirde nişasta olduğu, hayvansal yağ olan tereyağında bitkisel yağın yer aldığı, manda kaymağında manda sütünün hiç olmadığı, pek çok süt ürününde de küf ya da maya gelişimini engelleyerek ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olan natamisin maddesinin bulunduğu belirlendi. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuşlar listesine 10, taklit-tağşiş yapanlar listesine 35 ürün eklendi. Toplam ürün sayısı ise 662'ye çıkmış oldu.

HANGİ FİRMALAR VAR?

Firmaların ağırlıklı olarak Konya, Trabzon, Ankara, Erzurum, İzmir, Osmaniye, İstanbul, Elazığ ve Kütahya'da faaliyet gösterdikleri gözlendi. Ürünlerinde taklit tağşiş olan firmaların arasında; Damsa Süt, Ece Süt Ürünleri, Seyra Süt, Emirbey Lojistik, Kar-Kaş Süt Ürünleri, Linosa Tekstil, Altınbaşak Süt, Can Mandam Kaymak, Kalkan Süt Ürünleri, Umur Gıda Süt, Öz Sivrice Gıda, Apay Gıda gibi firmalar yer aldı. Bu firmaların; Akbel Damsa, Gül, Seyra Süt, Şehr-i Rize, Yeşil Beşikdüzü Mandıra, Ak Yörsan, Safi Gurme, Can Mandam, Kalkan Yoğurt, Umay, Elazığ Köy Terayağı Tuzlu ve Apay markalarıyla ürettiği ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildi. Sağlığı tehlikeye düşürecek kimyasalların olduğu peynir ve tereyağ ürünlerinin üreticileri ise daha çok Konya, Kütahya, Çanakkale ve Tunceli'de tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN SÜT ÜRÜNLERİ

Firma adı Marka Ürün Uygunsuzluk

Damsa Süt Akbel Damsa Tam yağlı kaşar Natamisin

Ece Süt Gül Eritme peynir Nişasta

Seyra Süt Seyra Süt Tost peyniri Nişasta

Emirbey Lojistik Şehr-i Rize Tereyağ Bitkisel yağ

Kar-Kaş Süt Yeşil Beşikdüzü Man. Eritme peynir Bitkisel yağ

Linosa Tekstil Ak Yörsan Tereyağ Bitkisel yağ

Altınbaşak Süt Safi Gurme Tereyağ Bitkisel yağ

Can Mandam Kaymak Can Mandam Kaymak Düşük yağ

Kalkan Süt Kalkan Yoğurt Yağlı yoğurt Düşük yağ

Umur Gıda Umay Manda sütü Manda sütü yok

Öz Sivrice Elazığ Köy Tereyağı Tereyağ Düşük yağ

Apay Gıda Apay Tereyağ Bitkisel yağ

ZARARLI KİMYASAL EKLENEN ÜRÜNLER

Firma adı Marka Ürün Uygunsuzluk

Turgut Reis süt Sevdam Yörük Eritme peynir Natamisin

Birsüt Royal/Kayhan Beyaz peynir Natamisin

Perka Süt Karlıdağ Köylüm Tereyağ Yüksek nem

Lizetta Ahir Yağlı peynir Natamisin

Çağdaş Pertek Pertek Yağlı kaşar Natamisin

TÖHMETE DİKKAT!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları söyledi: "Sistemi vatandaşlarımızın doğru, hızlı bilgilendirilmeleri adına hayata geçirdik. Bu anlamda önemli bir farkındalığın oluşması bizleri de memnun ediyor. Ancak şunu söylemekte fayda var. Bu yayınlanan uygunsuzlukların tüm bir sektörü töhmet altında bırakması doğru değil" dedi.

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