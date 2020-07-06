06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:00 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:00

Güncel sigara fiyatları 2020 Temmuz zam oranı ile birlikte güncellendi. GİB tarafından kamuoyu ile paylaşılan ÖTV sigara zammı miktarı doğrultusunda Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Sosyal medyada konuşulan sigara zammı haberinin ardından vatandaşlar, "Yeni sigara fiyatları ne kadar? Güncel sigara fiyatları 2020 Temmuz" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Vergi artışı ile birlikte en ucuz sigara 50 kuruş zamla 14 TL’ye çıkacak. 14 liralık sigaraya 38 kuruş vergi zammıyla birlikte satış fiyatının 14,50’ye çıkması bekleniyor. İşte,vergi artışı ile birlikte güncel sigara fiyatları 2020 Temmuz listesi.

Alkol ve sigaraların maktu ÖTV tutarları %6,89 oranında artırıldı. Bu artış sonrası, yeni sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Vergi artışıyla birlikle Güncel sigara fiyatları 2020 Temmuz sigara zammı da açıklanmış oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı. İşte yeni sigara fiyatları ve sigara zammına dair merak edilenler.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.

Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.

YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

15 liranın üstündeki sigaralara 3 kuruş vergi zammı yapılacak bu artışın satış fiyatına yansıması beklenmiyor.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2020 TEMMUZ

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 T

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Zam sonrası en ucuz sigara 14,5 TL olacak. 15 lira ve üstündeki sigaralarda ise fiyat artışı uygulanması beklenmiyor.