İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3052
  • EURO
    48,8162
  • ALTIN
    4907.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yeni sosyal konut müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Ekonomi

Yeni sosyal konut müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Katar ziyareti dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesinin detaylarının önümüzdeki ay açıklanacağını duyurdu. Bakan Kurum'a talimat verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki bölgeyi işaret etti.

HABER MERKEZİ16 Eylül 2025 Salı 13:29 - Güncelleme:
Yeni sosyal konut müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta aralarında Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?" sorusuna şu cevabı verdi:

Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu, Hitler ile aynı akıbeti yaşayacak

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.