Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, genişletilmesi beklenen yeni Serbest Ticaret Anlaşması (STA) öncesinde, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 11 milyar 642,3 milyon dolara çıktı.

Türkiye ile Birleşik Krallık, ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve işbirliğini daha da güçlendirmek adına adımlar atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan'da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etmişti.

Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Öte yandan, Türkiye ile İngiltere arasında, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini tanımlayan Brexit sonrası dönemde, ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunması amacıyla 2021'de yürürlüğe giren STA'daki "gözden geçirme" hükmü kapsamında, mevcut STA'nın ilave alanları içerecek şekilde genişletilmesi için 2022'de çalışmalara başlanmıştı.

Bu doğrultuda genişletilecek yeni STA'nın, yatırımlar ve ilave tarım tavizlerini içermesi, Türkiye ve İngiltere iş insanları için daha güçlü hukuki zemin hazırlaması bekleniyor.

Bu arada, geçen ay Türkiye ve İngiltere, "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzaladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 11 milyar 642,3 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yapığı ülkeler, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak oldu. Almanya'ya 16,7 milyar dolarlık, ABD'ye 12,3 milyar dolarlık, İtalya'ya 10,9 milyar dolarlık, Irak'a 9,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Krallık böylece bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke olarak kayıtlara geçti.

- EN FAZLA İHRACAT OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEN

Birleşik Krallık'a en fazla ihracatı, 3,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 1,5 milyar dolarla elektrik ve elektronik, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 813,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 574,3 milyon dolarla çelik sektörü takip etti.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 128,2 bin dolarla tütün, 8,5 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 11 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 25,7 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri, 34,2 milyon dolarla fındık ve mamulleri oldu.

Ocak-kasım döneminde Birleşik Krallık'a ihracatını değer bazında en fazla 860,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi artırdı.

Otomotiv endüstrisini, 178,7 milyon dolarla çelik, 46,5 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 41,3 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 34,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Ülkeye, mobilya kağıt ve orman ürünleri 406,5 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 181,8 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İl bazında bakıldığında Birleşik Krallık'a İstanbul'dan 4,4 milyar dolarlık, Kocaeli'nden 2,3 milyar dolarlık, Bursa'dan 757,8 milyon dolarlık, İzmir'den 682,4 milyon dolarlık, Manisa'dan 608,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, Birleşik Krallık'a, ocak-kasımda sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:



1 OCAK - 30 KASıM SEKTÖR 2023 (BİN DOLAR) 2024 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (YÜZDE) Otomotiv Endüstrisi 2.968.537,86 3.828.882,05 %29,0 Elektrik ve Elektronik 1.508.660,45 1.539.092,41 %2,0 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.420.674,57 1.375.917,35 -%3,2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 779.114,12 813.287,32 %4,4 Çelik 395.497,97 574.247,51 %45,2 Demir ve Demir Dışı Metaller 499.884,81 509.051,60 %1,8 İklimlendirme Sanayii 451.269,41 444.302,97 -%1,5 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 360.024,46 406.530,52 %12,9 Tekstil ve Ham Maddeleri 349.552,43 346.574,92 -%0,9 Makine ve Aksamları 264.723,55 297.169,47 %12,3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 225.099,75 248.184,77 %10,3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 182.402,75 188.663,08 %3,4 Kuru Meyve ve Mamulleri 140.553,17 181.808,51 %29,4 Halı 161.689,81 169.844,69 %5,0 Meyve Sebze Mamulleri 141.845,92 167.581,62 %18,1 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 146.312,45 148.071,84 %1,2 Mücevher 58.507,05 92.020,03 %57,3 Yaş Meyve ve Sebze 57.319,51 61.010,37 %6,4 Madencilik Ürünleri 40.253,79 55.427,69 %37,7 Deri ve Deri Mamulleri 61.742,94 52.080,86 -%15,6 Fındık ve Mamulleri 25.715,78 34.214,72 %33,0 Gemi, Yat ve Hizmetleri 33.202,42 25.672,69 -%22,7 Süs Bitkileri ve Mamulleri 10.974,14 11.020,01 %0,4 Zeytin ve Zeytinyağı 5.899,75 8.464,36 %43,5 Tütün 0,07 128,23 %173492,1

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