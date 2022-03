Yeni Tokat Havalimanı açılıyor... Bakan Karaismailoğlu incelemelerde bulundu

Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Yeni Tokat Havalimanı'nında incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri olarak üretmekten ve geliştirmekten asla vazgeçmediklerini söyledi.

Bu sayede 20 yıldır ülkenin istisnasız her noktasında milletin ihtiyaçlarına karşılık veren, hayatını kolaylaştıran projeleri bir bir hayata geçirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye'nin geleceği için günlük sığ tartışmalar yerine stratejik devlet aklıyla hareket ediyoruz. Birileri gibi boş laflar yerine hizmet üretmek için odağımıza insanımızı alıyoruz. Yaptığımız her iş, her proje milletimizin rahatının, konforunun, yaşam kalitesinin artması, yeni istihdam olanaklarına kavuşması ve ülkemizin köyden kente bütünsel kalkınması içindir." diye konuştu.

İnsanlara dokunan projeler sayesinde ekonominin, ticaretin, sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunurken turizmin, sanayinin ve üretimin artmasını, sosyalleşmenin gelişmesini, eğitimin niteliğini, milletin hayat kalitesinin yükselmesini sağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Milletimize kazandırdığımız dev eserleri değil yapmak, hayal bile edemeyenlerin, bu büyük çalışmamızı itibarsızlaştırmak için saldıranları da ibretle ve hayretle izliyoruz. Bu saldırılar bizim için çok sık karşılaştığımız bir davranışın tekrarından öteye gitmiyor. Muhalefet etmek ülkesine, milletine, devletine, yatırıma düşmanlık olarak sergilemek asla değildir. Bir muhalefet partisi ya da lideri, elbette ki yapılacak bir yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünebilir, daha iyisini önerebilir. Bunu yaparken de akla, izana ve vicdana dayanması beklenir. Çünkü sözü ancak o zaman bir anlam kazanır. Yoksa bugün düştükleri durum gibi milletine, ülkesine, devletine yatırım düşmanı gibi algılanmaları kaçınılmazdır. Milletimiz müsterih olsun, biz ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de müfterilerle mücadele etmekten."

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun ardından Tokat Havalimanı'nı hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "AK Parti iktidarı ile hayata geçen dev hizmet ve eserler zincirine Tokat'ta bir yenisini daha ekliyoruz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleri ile Tokat Yeni Havalimanı'mızı ülkemize kazandıracağız." diye konuştu.

- "2003-2022 YILLARI ARASINDA HAVA YOLU SEKTÖRÜNE 125 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Karaismailoğlu, hava ulaşım faaliyetlerinde son yıllarda dikkate değer bir eksen kayması yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetlerinin hızla batıdan doğuya kaydığını görüyoruz. Ülkemiz, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde. 67 ülkeye en fazla 4 saat uçuş mesafesindeyiz. Bu da bize önemli bir coğrafi üstünlük sağlıyor. Bunları dikkate alarak 2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Havacılık sektörümüzde başlattığımız değişim neticesinde son 20 yılda ülkemiz bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girdi. Çünkü çok iyi biliyoruz ki hava yolu ulaşımı, kazan-kazan devrinin en önemli dinamolarından biridir. Uluslararası arenada ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolu, hava yolu taşımacılığı. Bu kapsamda 2003-2022 yılları arasında hava yolu sektörümüzün gelişmesi için yaklaşık 125 milyar liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla baştan başa donattık. Mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettik."

Milletin efendi, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Milletten aldığımızı millete verdik. Şantiyeleri hep açık tutarak millete iş ve aş sağladık. Her zaman vurguladığımız gibi, ülkemizin kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Çalışmalı, üretmeli, gelişmeli ve daha birçok projeyi hayata geçirerek milletimizin refahını daha da yukarılara çekmeliyiz. Bu nedenle bizler de ulaşım ve altyapı politikalarımızı ülkemizin ekonomik ve siyasi gücünü destekleyecek anlayışla hayata geçiriyoruz. Vatanımıza olan sevgimizi lafla değil işle, çalışmayla, projelerle ortaya koyuyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çukurova, Bayburt-Gümüşhane, Rize-Artvin ve Yozgat havalimanlarımız da tamamlandığında aktif havalimanı sayımız 61'e çıkacak. Türkiye hava sahasını uluslararası hava yolu ağları ile ördük. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi de büyük oranda gerçekleştirdik. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 277 yeni nokta ekledik. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 sağlık krizine rağmen havacılık sektöründe uyguladığımız kurallar, bütünüyle tüm dünyaya örnek olduk. Güvenli uçuş sertifikası, havalimanlarına girişteki kontroller, sosyal mesafe kuralları havacılık sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Aldığımız önlemler sayesinde pandemi süreci başarılı şekilde yönetildi. Avrupa havalimanları yolcu sayısı ve uçak trafiği sıralamasında İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları, birinciliği kimseye bırakmadı. Havalimanlarımız dünya devletlerini geride bıraktı. Türk Hava Yollarının başarıları milletimizi gururlandırdı."

Uçuş ağının 2022 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 129 ülkede 337 noktaya ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, "En büyük ve önemli havacılık yatırımımız olan İstanbul Havalimanı ile bugün ülkemiz, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biridir. 2003 yılında 34 milyon olan toplam yolcu sayısı 2019 yılında yüzde 507 artış göstererek 210 milyona ulaşmıştı. 2021 yılında ise pandeminin etkisinin azalmasıyla toplam yolcu sayısı 128 milyonu aştı. Bu yılın şubat ayı sonunda ise toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 artışla 18 milyonun üstüne çıktı. Uluslararası Havalimanları Konseyinin açıkladığı veriler ışığında İstanbul Havalimanımız, ağırladığı 36 milyondan fazla yolcu ile 2021 yılında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Onlara kalsa temel atılamıyordu, attık. Onlara kalsa bitmiyordu, bitirdik. Onlara kalsa kimse uçmayacaktı." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın uçuş bakımından Avrupa lideri olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "İstanbul'da bulunan diğer havalimanımız Sabiha Gökçen 24 milyon 991 yolcu ile Avrupa'nın en yoğun 6. havalimanı olurken, Antalya Havalimanımız da 21 milyon 333 bin yolcu ile 9. sırada yer alarak büyük başarılara imza attı. Havacılığın altın devrini yaşadığımızı gururla söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

- TOKAT YENİ HAVALİMANI

Bakan Karaismailoğlu, havalimanının yatırım maliyetinin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi ve 16 bin 200 metrekare büyüklüğünde, estetik mimarisi ile modern bir terminal binası inşa ettik. Havalimanımıza 633 araç kapasiteli otopark inşa ettik. Pist uzunluğunu ise 2700x45 metre. Özetle Tokat'a dört başı mamur, hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Hiç şüphesiz Tokat Yeni Havalimanı, şehrin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve kalkınma seferberliğini daha da ilerilere taşıyacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çalışmalarımız sadece yeni havalimanımız ile sınırlı değil. Yeni havalimanımızın bağlantı yollarındaki yapım çalışmaları da tamamlandı. Tokat Havaalanı Kavşağı ve Bağlantı Yolu'muzun, ayrıca diğer kara yolu yatırımlarımızın da yarın açılışlarını yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her proje Tokat'ın üretim faaliyetlerini güçlendirecek. Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatı daha da gelişecek. Tokat havalimanımız Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayacak muazzam bir proje olarak tarihteki yerini alıyor. Kentimizin ilçeleri Almus'un, Artova'nın, Başçiftlik'in, Erbaa'nın, Niksar'ın, Pazar'ın, Reşadiye'nin, Suluçay'ın, Turhal'ın, Yeşilyurt'un ve Zile'nin sosyoekonomik gelişimine büyük katkılar sağlayacak."

Bakan Karaismailoğlu'na incelemelerinde Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyit Aldemir, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum da eşlik etti.