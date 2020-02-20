20 Şubat 2020 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:33

Yeni torba yasa teklifi meclise sunuldu. Gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alan torba yasasına dair araştırmalar da hız kazandı. Yeni torba yasasında neler var? Torba yasa 2020 ne zaman çıkacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yeni torba yasa teklifinin Meclise geleceğini duyurmuştu. Muş yaptığı açıklamada, “İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.” dedi. Yeni torba yasasına dair merak edilenleri sizler için derledik.

YENİ TORBA YASASINDA NELER VAR?

KOBİ’lerin desteklenmesi için kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılması, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM’ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, hazırladıkları 38 maddelik torba teklifte yer alan düzenlemeleri şöyle özetledi:

ESNAFTAN AHİLİK FONU KESİNTİSİ 1 YIL ERTELENDİ

Vazife ve harp malulü gaziler 5 bin sigorta iş gününü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurduktan sonra ikinci maaş alabilecek. Böylece bu alandaki tartışmalar da sona ermiş olacak.

Başta deprem olmak üzere doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının 1 yıla kadar ertelenmesine imkan tanınacak.

Türkiye’de ikamet etmeyen yurt dışında doğan orada süresiz ikameti olan orada yaşayan gençler için çalışma şartı kaldırılarak dövizli askerlikten de yararlanma imkanını sağlanacak. Böylece 3 yıl çalışma şartı son bulacak.

Yurtdışındaki vatandaşlar ve mavi kart sahiplerine dövizle BES imkanı tanınacak.

Esnaf Ahilik Fonu’na yapılacak kesinti başlangıcı yıl sonuna kadar ertelenecek.

Tüketiciye, güneş ve rüzgar gibi sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketme hakkı tanınacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılacak.

Derneklere üye olma ve üyelikten ayrılmada bildirim zorunluluğu geliyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden hangi derneğe üye olduklarını, ayrıldıklarını buradan takip edebilme imkanına sahip olacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla 3 ve daha fazla birikmiş kira borcu olanlara 3 ay süre tanınacak. Eğer bu kiracılar borçlarını ödemezse 3 ay içinde tahliye edilecek.

İllegal bahis ve şans oyunları katalog suçlarına dahil edilecek. BTK, bu tür oyun sitelerini resen kapatabilecek.

YİVSİZ SİLAH SATANLARA AĞIR CEZA

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları faaliyet izni olmadan ya da faaliyetlere aykırı şekilde üretenlere yönelik cezalar artacak. Yasadaki 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 3-5 yıl aralığına çıkarılacak.

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik hapis cezası ise 1-3 yıla çıkacak.

Bu tür silahlara ilişkin internet dahil yapılan tanıtım ve reklamlara da 419 bin liraya kadar ceza gelecek.

KOBİ’LERE 10 MİLYAR EK KAYNAK

KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan 25 milyarlık kaynak 35 milyara çıkacak. Böylece piyasaya bugüne kadar 175 milyar lira finansal destek sağlanmış olacak.

İşverenlerin desteklenmesi için 2020 yılı için asgari ücret desteği 75 lira olacak.

Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesiyle alakalı İşsizlik Fonu’ndan verilecek destek 2021’in sonuna kadar devam edecek.

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

- Çalışan başına 75 TL olmak üzere, 2 milyon işyerine asgari ücret desteği öngörülüyor.

- İzinsiz silah satışı yapanlar ve taşıyanlara 5 yıla kadar hapis verilecek.

- Gurbetçiye dövizli BES'in yolu açılacak.

- Konaklama tesisleri, Turizm Bakanlığı'na bağlanacak.

- Emekliler yurtdışında çalıştığında maaşları kesilmeyecek.

- Vakıflara ait binalarda kirasını 3 ay ödemeyenlere tahliye kararı verilecek.

- 5 bin iş günü ve 20 yılı dolduran gazilere ikinci maaş bağlanacak.