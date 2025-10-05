İSTANBUL 23°C / 14°C
  Yeni trafik cezaları Meclis'te: Sahte plakaya 140 bin, ehliyetsiz araç kullanana 40 bin lira ceza
Ekonomi

Yeni trafik cezaları Meclis'te: Sahte plakaya 140 bin, ehliyetsiz araç kullanana 40 bin lira ceza

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu görüşülecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise Çarşamba günü 14'üncü kez toplanacak.

5 Ekim 2025 Pazar 09:23
Yeni trafik cezaları Meclis'te: Sahte plakaya 140 bin, ehliyetsiz araç kullanana 40 bin lira ceza
ABONE OL

Komisyonlar, kanun teklifleri, genel kurul çalışmaları...

Yeni yasama yılında Meclis gündemi hayli yoğun.

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta Karayolları Trafik Kanunu teklifi ele alınacak.

36 maddelik teklif, trafik kurallarına uymayarak yol güvenliğini tehlikeye atanlara caydırıcı cezalar içeriyor. Düzenlemeye göre ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira para cezası ödeyecek. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 140 bin lira olacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI FATİH KARAHAN TBMM'DE SUNUM YAPACAK

7 Ekim Salı günü, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, milletvekillerini bilgilendirecek.

Fatih Karahan'ın sunumunda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına yönelik konulara yer vermesi bekleniyor. Toplantıda, Merkez Bankası'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmeler öne çıkan başlıklar olacak.

TARİHİ KOMİSYON KADIN VE GENÇLERİ DİNLEYECEK

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan komisyon yeni haftada çalışmalarını sürdürecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 8 Ekim Çarşamba günü 14'üncü toplantısını yapacak. Bu toplantıda kadın ve gençlik platformlarının dinlenmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü ise Meclis'te grup toplantıları düzenlenecek. Siyasi partilerin genel başkanları gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.

