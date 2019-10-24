AK Parti milletvekilleri, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Yeni vergi sistemi nasıl olacak? Değerli konut vergisi nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Muş, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren ve yeni vergi maddelerinin ihdas edileceği 45 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.Teklifle, "Dijital Hizmet Vergisi" ismi altında yeni bir vergi ihdasını önerdiklerini belirten Muş, bu konuda belli koşullar aradıklarını söyledi. Yeni vergi sistemine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YENİ VERGİ SİSTEMİ NASIL OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Muş, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren ve yeni vergi maddelerinin ihdas edileceği 45 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Teklifle, "Dijital Hizmet Vergisi" ismi altında yeni bir vergi ihdasını önerdiklerini belirten Muş, bu konuda belli koşullar aradıklarını söyledi.

Dijital alana ilişkin dünya genelinde 750 milyon avro, Türkiye'de ise 20 milyon liradan fazla hasılat elde edildiğini dile getiren Muş, Dijital Hizmet Vergisi'nin her türlü reklam gelirleri, içerik satışları ile mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7,5 oranında belirlendiğini aktardı.

Teklifin kanunlaşması halinde dünyada pek çok ülkede uygulaması bulunan Konaklama Vergisi'nin ihdas edileceğini açıklayan Muş, "Konaklama Vergisi'nin oranı hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak. 2020 için yüzde 1 oranında, 2021 ve sonrası için yüzde 2 oranında uygulanacak. 2020'nin nisan ayı başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecek. Belli başlı yerler, kamu misafirhaneleri, öğrenciler ile diplomatların kaldığı yerler istisna olacak." dedi.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR?

Kanun teklifiyle "Değerli Konut Vergisi" isminde yeni bir vergi ihdas edileceğini açıklayan Muş, "Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler." dedi.

Özel sektörde şirketlerin, kiraladıkları otomobillerde giderleştirebilecekleri üst limitin 5 bin 500 lira olmasını teklif ettiklerini ifade eden Muş, "Gözlemlerimizde şirket sahipleri şahsi kullanımları için araçlar kiralamakta ve bunları şirketin üzerine almakta. Bunun bütün giderleri şirket tarafından karşılanmaktaydı. Burada ortalama ticari faaliyette kullanılabilecek binek araçların 5 bin 500 lira ile sınırlandırılmasını teklif ediyoruz. Üstünde tabii ki araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek." diye konuştu.

Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1 olduğunu anımsatan Mehmet Muş, bunun binde 2'ye çıkarılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

Muş, "Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15'ti, bunun bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içinde öngörmüş bulunmaktayız." dedi.