Yeni yalıtım kurallarıyla Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanacak

Türkiye'de ticari binalardan apartmanlara, endüstriyel yapılardan hava yollarına kadar birçok yapının yalıtımı ile ilgili standartlar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı" ile belirleniyor.

İlk hali 29 Nisan 1998'de yürürlüğe giren standartlar, Resmi Gazete'de 20 Şubat'ta yayımlanan tebliğe göre revize edildi. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek yeni tebliğe göre, daha önce sınırlı sayıdaki bina türü için geçerli olan ısı yalıtımı zorunluluğu yaygınlaştırılacak.

Mevcut uygulamada sadece ısıtmadan kaynaklı enerji kaybının önlenmesi hedeflenirken, yeni düzenlemeyle soğutmadan kaynaklı enerji kaybının da önlenmesine yönelik tedbirler alınacak.

- "YENİ STANDARTLAR ISI YALITIMINDA BİR DÖNÜM NOKTASI"

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Eruslu, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni yürürlüğe girecek ve uygulaması zorunlu hale getirilecek "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı"nın ısı yalıtımında bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Türkiye'nin 2024'te enerji ithalat faturasının 67,6 milyar dolar olduğunu anımsatan Eruslu, Türkiye'de enerjinin yüzde 32,3'ünün binalarda tüketildiğini ve bunun da yüzde 80'inin kışın ısınma, yazın ise soğutma için kullanıldığını kaydetti.

Eruslu, eski uygulamanın binalarda sadece ısıtma amaçlı enerji tüketimine yönelik sınırlamalar getirdiğine dikkati çekerek, bu durumun sıcak iklim bölgelerinde enerji verimliliği açısından bir iyileştirme oluşturmadığını belirtti.

Yeni standartla binaların sadece ısıtma ihtiyacına göre tasarlanmayacağını vurgulayan Eruslu, şöyle devam etti:

"Artık binalar hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacına göre tasarlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı açıklamada da belirtildiği üzere, revize standarda göre inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden ısıtma ve soğutmaya bağlı enerji tüketiminin yüzde 25 azalması sağlanacak. Böylece, her yıl yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 teravatsaat enerji tasarrufuyla Atatürk Barajı'nın 3 ayda ürettiği enerji tasarrufu sağlanacak."

- "ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞACAK"

Eruslu, binaların yalıtımlarını iyileştirmenin enerji verimliliğini artırırken, karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlayacağını dile getirerek, yeni standarda uygun inşa edilecek binalar sayesinde doğaya yılda 600 milyon ton eş değerinde karbondioksit salımının önüne geçileceğini anlattı.

Gelişmiş ülkelerde binalar inşa edilirken ısıtma ve soğutma kaynaklı enerji tüketiminin metrekare başına yıllık 30 ila 50 kilovatsaat olacak şekilde tasarlandığını ifade eden Eruslu, Türkiye'de ise bu rakamın yıllık 120 ila 150 kilovatsaat olduğu bilgisini paylaştı.

Eruslu, revize edilmiş standartla Türkiye'nin bina enerji tüketiminin yıllık 70 ila 90 kilovatsaate kadar düşürüleceğini ve bunun da yüzde 25 enerji verimliliği sağlayacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun dönem ruhsat alma istatistikleri dikkate alındığında Türkiye'de ruhsat alan yeni binaların kabaca yılda 475 bin Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) ilave enerji talebi yarattığını ifade edebiliriz. Her yıl yeni TS 825 standardı ile üretilen yapılar yıllık yaklaşık 120 bin TEP enerji tasarrufu elde edecek ülke ekonomisine her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık katkı sağlanmış olacak. Yapılaşmanın ortalama hızda sürmesi ve ülkemizde hiç yenileme yapılmaması durumunda bile sadece 5 yılda sağlanacak verimlilikle ülke ekonomisine katkı yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşacak."

- "ISI YALITIMI MALİYETİ 2 İLA 5 YILDA KENDİNİ ÖDÜYOR"

Doğru malzeme ve doğru uygulamayla yapılacak yalıtımın binalarda elektrik ve doğal gaz faturalarını yaklaşık yüzde 60 azaltacağının altını çizen Eruslu, "Dış cephede ısı yalıtımı maliyeti, faturalardan sağlanan tasarrufla 2 ila 5 yılda kendini ödüyor. Bugün yeni inşa edilen bir binada ısı yalıtımı uygulamalarının maliyeti toplam bina maliyetinin yüzde 2 ila yüzde 3'üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle hedeflenen enerji limitlerine ulaşmak için yalıtım malzemelerinin kalınlıkları ve niteliklerinin önem kazanacağını vurgulayan Eruslu, düzenlemenin bu yöndeki talebi de olumlu etkileyeceği söyledi.

- "DOĞRU MALZEME VE UYGULAMA UZUN ÖMÜRLÜ YALITIM SAĞLAYACAKTIR"

Eruslu, yeni standartlara göre gerçekleştirilecek uygulamalarla ilgili tüketicilere de tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"TS 825 standardına uygun doğru malzemelerin ve sistemlerin tercih edilmesi, doğru uygulama yapılması çok önemli. Isı yalıtım malzemeleri ürünlerinde 'CE işareti' aranması gerekiyor. Türkiye'nin farklı iklim bölgelerinde yeni TS 825 standardına göre hesaplanan asgari yalıtım kalınlıkları dikkate alınmalıdır. Kaplamalı çift cam veya üçlü cam içeren yalıtım camı üniteleri kullanılmalıdır.

Doğru malzeme, doğru uygulamayla uzun ömürlü ve etkili bir yalıtım sağlanabileceğini unutmamak gerekiyor. Yalıtım uygulamalarının, uzman firmalar tarafından yapılması da büyük önem taşıyor. Ayrıca daha kalın yalıtımla daha çok enerji tasarrufu elde edileceğini de vurgulamak isterim. Yalıtım kalınlığı arttıkça sağlanacak enerji verimliliği aynı oranda artar. Buna karşılık kalınlık artışının inşaat maliyetine etkisi oldukça azdır."