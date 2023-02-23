Yeni yapılar için müjde resmen duyuruldu: Türkiye'de ilk kez uygulanacak

Kahramanmaraş depremlerinin ardından, kentsel dönüşüm ve konut projelerini revize ederek hızlandıran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sismik izolatörlü bin konutun inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu ve projenin temelini çok yakında atacaklarını duyurdu. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan ve teknik heyetiyle birlikte Bildim ve Küçükhan mahalleleri sınırlarında yer alan rezerv yapı alanında açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Kuş, bin 400 dekarlık yapı alanında, 32 parsel üzerine kurulacak bin konutluk projede sismik izolatör kullanılacağını açıkladı. Tahsis ve uygulama imar planı onaylanan Eyyübiye ilçesi rezerv yapı alanındaki yol açma çalışmaları devam ederken, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası konut ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rezerv alanda inşa edilmesi planlanan konut projesini revize ettiklerini ve burada yapılacak tüm konutların depreme karşı çok önemli koruma sağlayan sismik izolatörlü sistemle yapılacağını söyledi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANACAK



Bin adet konuttan oluşacak projede, eğitim alanları, sağlık ve spor tesisleri, konutlardan bağımsız ticari alanlar, cami gibi sosyal donatıların da yer alacağı bilgisini veren Başkan Kuş, konutların metrekare ve oda sayılarının oluşacak talebe göre planlanacağını ifade ederek, "Depremden hemen sonra hemen oturarak projemizi revize etme kararı aldık. Sismik izolatörlü yapı tarzı muhtemelen Türkiye'de birkaç binada var. Site bazında hemen hemen hiç yok. Bu anlamda Türkiye'de bir ilke imza atmış olacağız" diye konuştu.

Bin adet konuttan oluşacak sismik izolatörlü proje ile küçük bir uydu kent kuracaklarını ve bu proje ile halkın bu projeyi tercih edeceğini öngördüklerini dile getiren Kuş, projenin hayata geçmesiyle özel sektörün de bu tip konutlar inşa etmeye başlayacağını söyledi.

Eyyübiye'deki rezerv yapı alanın tahsisinde ve imar planlarının onaylanmasında büyük emek ve katkılarından dolayı Ayşe Sula Köseoğlu'na teşekkür eden Kuş, uygulanacak projenin şehir ve Harran Ovası manzarasına hakim olacağını, eğitim alanları, parkları ve sosyal tesisleriyle herkesin huzur ve güven içerisinde yaşamak isteyeceği bir mekan haline geleceğini ifade etti. Eyyübiye'nin, dağlık alanlarının konut inşası için son derece güvenli bir yapıya sahip olduğunu ve göreve gelir gelmez Şanlıurfa'daki yeni yerleşim alanlarının bu bölgede oluşması için büyük bir gayret içine girdiklerini kaydeden Başkan Mehmet Kuş, rezerv yapı alanının Şanlıurfa'nın tüm konut ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu ve ihtiyaca göre genişletilebilir niteliği bulunduğunu söyledi. Eyyübiye'nin, eski Urfa olarak tüm Urfalıların eski evi olduğunu ve inşa edilecek depreme dayanıklı, sismik izolatörlü konut projeleri sayesinde herkesin asıl evine geri döneceğini aktaran Kuş, "İnşallah bu projelerden sonra Urfa'nın en güzel mahalleleri burada inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

UYGULAMA İMAR PLANI HAZIR



Aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 11 ilde büyük yıkım ve hasara neden olan depremler sonrası, yeni ve güvenli konutlar oluşturulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tüm kurum kuruluşlar çalışmalarına hız verdi. Depremler öncesi yeni ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, rezerv yapı alanına ait uygulama imar planı hazırlıklarını tamamlamış, bölgede inşa edilecek konutlar, sosyal donatılar, eğitim ve sağlık kuruluşları gibi yapıların yer alacağı projeleri, görselleriyle birlikte kamuoyuna tanıtmıştı. Şanlıurfa İli Eyyübiye ilçesine bağlı Bildim ve Küçükhan Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edilen alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9'uncu Maddesi, 6306 sayılı kanunun 6'ncı maddesinin 6'ncı bendi ile aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 18. Maddesinin 2/a bendi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri uyarınca re'sen onaylanmıştı.

Onaylanan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince Şanlıurfa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2022 tarihinde askıya çıkarılarak kesinleşmişti.