Yeni yatırımlara kapı aralandı! Türkiye'den Avrupa devi ile ses getiren anlaşma

Anlaşmalar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye ve İngiltere JETCO 8. Dönem Toplantısı için Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında imzalandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-İngiltere JETCO 8. Dönem Toplantısı kapsamında İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle ile bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, ikili ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının yanı sıra, karşılıklı güven temelinde ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının ele alındığını belirten Bolat, "İngiltere ile her alanda olduğu gibi ticaret ve yatırım ilişkilerinde de çok yönlü işbirliğini sürdürmeye ve ticaret ilişkimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. İki ülke arasındaki köklü dostluğun, ekonomik alanda da güçlenerek devam etmesini; bereketli sonuçlar doğurarak ortak sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bolat, ayrıca Bakan Kyle ile JETCO 8. Dönem Toplantısı'nı Londra'da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "JETCO Toplantısı kapsamında, JETCO Protokolü'nün yanı sıra ikili işbirliğimizin gelişmesi ve derinleşmesinde kilit rol oynayan ve 16 somut eylem maddesi içeren JETCO Eylem Planı ve Karşılıklı Tanıma Anlaşması'nı imzaladık." açıklamasında bulundu.

Görüşmelerde, İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakereler açısından da önemli bir mesafe katedildiğini vurgulayan Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu verimli görüşmenin ve imzalanan anlaşmaların, Türkiye-İngiltere ekonomik ortaklığını yeni bir dinamizmle ileriye taşıyacağına yürekten inanıyor, yapıcı diyalog ve stratejik ortaklığa dayalı güçlü bir gelecek inşa etme doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

Ömer Bolat ayrıca Bakan Kyle ile Türk özel sektör çatı kuruluşları ve İngiltere'nin önde gelen firmaları ve muhatap kuruluşlarıyla da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü potansiyeli, coğrafi konumumuzun sağladığı yeni pazarlara ulaşma imkanı ve Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yatırım teşvik programı, Türkiye'ye yapılacak yatırımlar açısından büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, küresel rekabette giderek öne çıkan Türk firmalarımız ve iş dünyamız, İngiltere başta olmak üzere diğer ülke firmaları ve iş dünyasıyla ikili ve çok yönlü işbirliğini sürdürerek, küresel konumunu pekiştirmeye devam edecektir. Toplantıda ayrıca İngiltere ile imzalanan Müteahhitlik Alanında Üçüncü Ülkelerde İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın, ticaret ve yatırımlarımıza sağladığı somut faydaları değerlendirme imkanı bulduk. Toplantımızın yeni yatırım imkanlarına kapı aralamasını temenni ediyorum."