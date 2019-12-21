Yeni yıl gelmeden kredisi geldi

21.12.2019 02:47 - Güncelleme: 21.12.2019 02:47

Yılbaşı alışverişi, tatil masrafı, ulaşım giderleri ve diğer ihtiyaçlar nedeniyle daha fazla nakde ihtiyaç duyan tüketiciler, cazip kredi fırsatlarını araştırmaya ve bankalara yönelmeye başladı. Merkez Bankası’nın politika faizini son 4 toplantıda 1200 baz puan indirmesiyle,tüketici kredilerinde de faiz oranları düştü. Geçen yılbaşında yüzde 2’nin altında olan ihtiyaç kredileri, bir yılının ardından yüzde 0.98’e kadar geriledi. Yılbaşı kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Öte yandan Bankalar, yeni yıl dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında tüm kesimlere özel fırsatlar sunuyor.

Alternatif Bank: Kredi kullanmak isteyenler yüzde 1.04’ten başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vadelerden yararlanabilecek.

DenizBank: Yüzde 0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya varan vade seçenekleri sunuyor.

Garanti BBVA: Çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli olacak.

QNB Finansbank: 15 TL’den başlayan taksitlerle 15 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 3 ay taksit erteleme imkanı sağlanan ihtiyaç kredisinde faiz yüzde 0.99’dan başlıyor.

Şekerbank: Günde 8 TL’den başlayan taksit seçenekleri ile 3 ay taksit erteleme imkanı da sunuluyor.

TEB: 36 ay vadeye kadar 0.98’den başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.