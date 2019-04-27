Yeni Yusufeli hızla yükseliyor
Artvin Valisi Yılmaz Doruk 270 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin yeni kurulan yeniden yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.
Yeni yerleşim yerinde altyapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Doruk, “Yeniden yerleşim yeri altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 18 milyon metreküp kazı yapılarak 80 hektar yerleşim alanı, 70 hektar park ve rekreasyon alanı olmak üzere toplam 150 hektarlık alan oluşturulmuştur” diye konuştu. Doruk, baraj sularından kısmen etkilenecek köylerde ise çalışmaların devam ettiğini anlattı.
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