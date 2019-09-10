Yeni yüzüyle 2023’te 550 mağazaya ulaşacak
TMSF bünyesinde hızla büyüme sürecine giren Boydak Holding markalarından Mondi, mağaza ve ürün gamını MondiHome adıyla yeniliyor. Logosunu da değiştiren MondiHome’un hedefi mağaza sayısını 2023’te 550’ye ulaştırmak.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Boydak Holding’in önde gelen markalarından Mondi, yeni yüzüyle tüketicilerin karşısına çıktı. ‘Yenile Hayatı’ sloganı ile Mondi’nin yeni logosu ve gelecek dönem hedefleri, bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. ‘İç içe geçmiş evlilik yüzüğü’nü andıran yeni logosu ve ‘MondiHome’ adıyla açılan yeni konsept mağazaların tanıtıldığı toplantıda konuşan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin halen 330 mağazası bulunan Mondi’nin mağazalarının yüzde 70’ini yenilendiğini belirterek 2023’te 550 mağazaya ulaşacaklarını söyledi.
CİDDİ MESAFE ALDIK
Ertekin Boydak Mobilya Grubu olarak, dünya arenasında, tüm ülkelerde tüketicilerin erişebileceği, dünyanın en önemli oyuncularından birisi olmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Ertekin, “Belirlediğimiz hedeflerde çok ciddi mesafeler aldık. Altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 2023 vizyonu dahilindeihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile MondiHome, yurt içi ve dışında global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak” dedi. İstihdam açısından grubun lokomotif sektörünün mobilya olduğunu vurgulayan Ertekin, “Sanayi ve yatırım yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir yandan faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yepyeni başarılara koşarken, diğer yandan en tecrübeli olduğumuz mobilya alanında, yurt içinde ve dışında her yıl milyonlarca tüketiciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
YENİLİKLER SUNACAĞIZ
Boydak Holding olarak mobilya alanında yaklaşık 1 milyon metrekare üretim alanı ile dünyanın en büyük entegre tesislerinden birine sahip olduklarını aktaran Ertekin, “Markalaşma alanında sektörde ilkleri gerçekleştiren Boydak Holding, MondiHome markasının yeni kurumsal kimliği ve stratejileriyle tüketicilerine yenilikleri ulaştırmaya devam edecek” dedi. Ertekin, dünyada mobilya üretim hacminin 463 milyar dolar olduğunu belirterek, Türkiye’nin küresel pazardaki üretim payının yabancı veri kuruluşlarına göre 5.2 milyar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.
TMSF’ye geçtikten sonra Boydak şirketlerinin cirosu % 100 arttı
Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Boydak, TMSF’ye geçtikten bu zamana kadar, grubun şirketlerinin cirosu yüzde 100 arttı. İş gücünde kaybımız olmadı. İçinde bulunduğumuz herhangi bir sektörde pazar payımızda gerileme olmadı” dedi. Ertekin, Boydak Holding’in bünyesinde 30’a yakın şirketin TMSF’den sonra daha kârlı hale geldiğini söyledi. Ertekin “Son 2 yılda Boydak markalarının yaptıkları değişim ve dönüşümle mobilya sektöründe rakiplerimizi derinden etkiledik. Ayrıca dünyanın en büyük yatak kumaşı üreticisiyiz. Belçikalılar’ın 17 tesiste ürettiği kadar ürünü tek bir tesiste üretiyoruz. Yenilebilir enerji noktasında Boydak Enerji ile 300 bin kişilik bir şehri aydınlatacak bir enerji yatırımımız var. Şimdi bu yatırımı 310 milyon dolarlık yeni yatırımla yüzde 100 büyütüyoruz” dedi.
Yatırıma 50 milyon lira bütçe
MondiHome Genel Müdürü Bilal Uyanık yeni logo ve kurumsal kimlikle adeta yeniden doğduklarını belirterek “Şu anda sektörün ilk 5 markasından biri olarak çok daha iddialı noktalara gelmek için bir dizi planlama yaptık. Hedefimiz tüm dünya. Kapalı alanlarımızın yüzde 40 civarında büyütülerek artırılması, makine parkamızın yenilenmesi ve takviyesi edilmesi gibi alanlarda 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon TL’ye yakın bir yatırım bütçesi planlandı” dedi.
400 KİŞİYE YENİ İŞ
Bilal Uyanık “Bu doğrultuda 2020 yılında, ürettiğimiz tüm ürünleri MondiHome çatı altında üreteceğiz. Diğer taraftan satış noktalarındaki teşhir alanlarını artırarak 2020 yılında tüketicilerimiz için alışverişi keyfe dönüştürecek mağazalar oluşturacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilişkili olarak 310 olan mağaza sayımızı 2020 yılında 420, 2023 yılında ise 550’ye çıkaracağız. İstihdam açısından da beyaz ve mavi yakada yeni yılda yüzde 55 istihdam artışı öngörüyoruz” dedi. Bilal Uyanık, istihdamda ne kadar artış olacağına ilişkin soru üzerine şu an 600 olan istahdam sayılarının bine ulaşacağını anlattı.
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