Yeni yüzüyle 2023’te 550 mağazaya ulaşacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Boydak Holding’in önde gelen markalarından Mondi, yeni yüzüyle tüketicilerin karşısına çıktı. ‘Yenile Hayatı’ sloganı ile Mondi’nin yeni logosu ve gelecek dönem hedefleri, bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. ‘İç içe geçmiş evlilik yüzüğü’nü andıran yeni logosu ve ‘MondiHome’ adıyla açılan yeni konsept mağazaların tanıtıldığı toplantıda konuşan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin halen 330 mağazası bulunan Mondi’nin mağazalarının yüzde 70’ini yenilendiğini belirterek 2023’te 550 mağazaya ulaşacaklarını söyledi.

CİDDİ MESAFE ALDIK

Ertekin Boydak Mobilya Grubu olarak, dünya arenasında, tüm ülkelerde tüketicilerin erişebileceği, dünyanın en önemli oyuncularından birisi olmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Ertekin, “Belirlediğimiz hedeflerde çok ciddi mesafeler aldık. Altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 2023 vizyonu dahilindeihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile MondiHome, yurt içi ve dışında global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak” dedi. İstihdam açısından grubun lokomotif sektörünün mobilya olduğunu vurgulayan Ertekin, “Sanayi ve yatırım yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir yandan faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yepyeni başarılara koşarken, diğer yandan en tecrübeli olduğumuz mobilya alanında, yurt içinde ve dışında her yıl milyonlarca tüketiciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİLİKLER SUNACAĞIZ

Boydak Holding olarak mobilya alanında yaklaşık 1 milyon metrekare üretim alanı ile dünyanın en büyük entegre tesislerinden birine sahip olduklarını aktaran Ertekin, “Markalaşma alanında sektörde ilkleri gerçekleştiren Boydak Holding, MondiHome markasının yeni kurumsal kimliği ve stratejileriyle tüketicilerine yenilikleri ulaştırmaya devam edecek” dedi. Ertekin, dünyada mobilya üretim hacminin 463 milyar dolar olduğunu belirterek, Türkiye’nin küresel pazardaki üretim payının yabancı veri kuruluşlarına göre 5.2 milyar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

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