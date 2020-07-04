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Ekonomi

Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi Wendy Hinton'dan Türk şirketlere çağrı: Büyük fırsat var, gelin!

Yeni Zelanda önümüzdeki dönemde 12 milyar dolarlık dönüşüme hazırlanıyor. Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi Wendy Hinton Türk şirketlere seslenerek 'Büyük fırsatlar var, gelin' dedi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:20 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:20
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Yeni Zelanda İş Konseyi’nin düzenlediği, Kovid-19 sonrası fırsatların konuşulduğu bir Webinar’da açıklama yapan Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi Wendy Hinton, “AB ile birkaç ay içinde Serbest Ticaret Anlaşması yapmayı umuyoruz. Bu gelişmeler Türkiye ve Yeni Zelanda arasında yeni anlaşmaların yapılması için yeni bir ilgi doğuracak” ifadelerini katıldı.

İNŞAAT PROJELERİ

Yeni Zelanda-Tayvan Serbest Ticaret Anlaşmalarının Baş Müzakerecisi Charles Finny ise, “İnşaatta büyük fırsatlar var. Kent alanları, altyapı, demiryolları ve su hatları değişecek. Türk firmaları da umarız Yeni Zelanda’daki ihalelere katılır” dedi.

DEİK Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı Emin Hitay da, süt kooperatifi Fonterra’ya Türkiye’de yatırım yapma çağrısında bulundu. 

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