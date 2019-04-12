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Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık 2020’de görülecek

Türkiye’nin vizyon projelerinden yeni Zigana tünelinde yüzde 55’lik seviyeye ulaşıldığı, ilk ışığın 2020 yılında görüleceği kaydedildi.

  • İHA
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Gümüşhane İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, il genelinde 5 milyar 702 milyon TL bedelli 18 adet proje yürüttüklerini belirterek bitirildiğinde dünyanın en uzun ikinci çift tüp karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların 24 saat esasıyla devam ettiğini kaydetti.
 
Yeni Zigana Tüneliyle ilgili teknik bilgiler paylaşan Bayramçavuş, “Tünelde bugüne kadar Trabzon tarafından her iki tüpte 4’er kilometre ilerledik. Gümüşhane tarafından da 4’er kilometre ilerledik. Aynı zamanda şaftlarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Gümüşhane tarafındaki bir ana bir tali şaftı bitirdik. Bunun bitmesiyle havalandırmayı onlara verdik ve Gümüşhane tarafından da şuanda çalışmaya başladık. Her iki tarafta da 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor. Bu tünel güzergahı 7 kilometre kısaltacak ve şuanda bin 821 metre olan mevcut Zigana tüneli geçiş kotunu Trabzon tarafından bin metreye, Gümüşhane tarafında bin 200 metre kotuna indiriyor. Ortalama 700 metre kot kazanıyoruz burada. 2020 yılında burada ışığı görmüş olacağız. Betonlama da takip ediyor. 2021’in ilk yarılarında biter düşünüyoruz. Büyük bir proje” diye konuştu.
 

“VAUK TÜNELLERİNDE BİN 400, PEKÜN TÜNELLERİNDE BİN METRE İLERLEDİK”

 
Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Tüneli'nde bin 700 metrelik bir tünel, 80 metreden sonra 5 bin 900 metrelik çift tüp tüneller olduğunu kaydeden Bayramçavuş, “Burada da toplamda bin 400 metre ilerleme sağladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burası da çok önemli bir proje. Yeni Zigana tüneliyle beraber ikisi entegre olduğunda tarihi İpek yolu arteri tam anlamıyla ortaya çıkmış olacak” dedi.
 
Gümüşhane-Kelkit arasındaki 6 bin 350 metre uzunluğunda çift tüp Pekün Tüneli'nde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bayramçavuş, her iki tüpte birer kilometre ilerleme sağladıklarını kaydetti.

''Her darbe kan kaybıdır, Sudan´ın bunu yaşamasını istemem''

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