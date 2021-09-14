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Ekonomi

Yenibosna'da dev arsa satışı! Tamamı nakit ödendi

Coca Cola İçecek, Yenibosna'daki taşınmazını Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e 153.3 milyon lira bedel ile sattı. Satış nakit para ile gerçekleşti. Satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu.

14 Eylül 2021 Salı 10:04 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 10:11
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Coca Cola 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmazının Altur Turizm Servis ve Altur Otomotiv'e sattı.

Satış için yapılan değerlemede fiyat 149.955.000 lira olmuştu. Fiyatı belirleme işlemi piyasa değeri üzerinden gerçekleşti.

COCA COLA'NIN KARI 130.9 MİLYON LİRA

Satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu.

SATIŞ GELİRİ COCA COLA'YA KATKI SAĞLAYACAK

Hürriyet'in haberine göre, Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.

ALTUR PARAYI PEŞİN ÖDEDİ

Satışa konu olan 153 milyon lirayı Altur peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.

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