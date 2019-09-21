Yeniden banka kuruyor

Doğan Holding, 14 yıl aradan sonra bankacılık sektörüne dönmek için adım attı. Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, ‘D Yatırım Bankası Anonim Şirketi’nin kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150 milyon TL başlangıç sermayesiyle kurulması planlanan D Yatırım Bankası AŞ’de, Doğan Holding’in kurucu ortak sıfatıyla 149 milyon 998 bin 636 TL tutarında sermaye payına sahip olacağı bildirildi. Doğan Holding 1994 yılında Dışbank’ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis’e satmıştı. Doğan Holding’in Onursal Başkanı Aydın Doğan Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk’ü satmıştı.