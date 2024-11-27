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Ekonomi

Yeniden değerleme oranı belirlendi

Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 08:42 - Güncelleme:
Yeniden değerleme oranı belirlendi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

  • Yeniden değerleme oranı
  • resmi gazete
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

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