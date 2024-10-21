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Ekonomi

'Yenidoğan çetesi' soruşturması... Bakan Işıkhan: Sözleşmeleri feshedildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına yönelik 'Hastanelere ödemeler kesildi. İki hastanenin sözleşmeleri feshedildi.' dedi. Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, özel hastanelerin fatura ve reçete incelemesinde, yapay zekadan da yararlanılacağını bildirdi.

21 Ekim 2024 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
'Yenidoğan çetesi' soruşturması... Bakan Işıkhan: Sözleşmeleri feshedildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"(Yenidoğan soruşturmasındaki) Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz"

"Hastanelere ödemeler kesildi. İki hastanenin sözleşmeleri feshedildi."

"(FETÖ elebaşının ölümü) Alçak örgütün elebaşının devletimize, milletimize, dinimize ihanet ettiğini, verdiği zararları unutmayacağız"

"Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun"

"(2025 asgari ücreti) Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum"

"(Belediyelerin SGK prim borcunun tahsili) Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz"

  • Vedat Işıkhan
  • Çalışma Bakanı
  • Sosyal Güvenlik

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