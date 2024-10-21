Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"(Yenidoğan soruşturmasındaki) Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz"

"Hastanelere ödemeler kesildi. İki hastanenin sözleşmeleri feshedildi."

"(FETÖ elebaşının ölümü) Alçak örgütün elebaşının devletimize, milletimize, dinimize ihanet ettiğini, verdiği zararları unutmayacağız"

"Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun"

"(2025 asgari ücreti) Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum"

"(Belediyelerin SGK prim borcunun tahsili) Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz"