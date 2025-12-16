Yenişehir hızlı trenle lojistik üs oluyor! Test sürüşleri başlayacak

2026 yılında hizmete girecek hızlı tren seferleri ile birlikte 2 istasyonun Yenişehir'de konumlandırılacağını belirten AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, "Yolcu taşıma ve yük taşımacılığı yapılacak. Türkiye Yüzyılımızın mega projelerinden birisi olan hızlı tren hattımız önümüzdeki yıl hizmete girecek.

Müteahhit firma çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bazı yerlerde elektrik hatları çekildi.

Kısa bir süre sonra test sürüşleri başlayacak. Bununla birlikte ilçemiz lojistik üssü olmakla bize büyük bir avantaj sağlayacak.

İleri konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem lojistik hem de insan taşıma olarak ayrı bir özelliğe sahip oluyor. Bu da Türkiye'de bir ilktir. Havaalanı istasyonu ve özel sektör taşıma istasyonunun hizmete girmesiyle Yenişehir artık ülkemizin en önemli lojistik merkezi olacaktır. 2026 yılında hizmete geçecek hızlı trenin, ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."