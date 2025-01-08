Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, toprağın altında en az 397 milyar dolarlık altın rezervi bulunduğunu söyledi. Yücel "Ama üretimimiz küçük. İyi bir planlamayla 100 ton altın üretmek mümkün" dedi.

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'nin altın rezervlerinin, toplamda 6.500-10.000 ton arasında tahmin edildiğini ve bu rezervlerin değerinin yaklaşık 397-611 milyar dolar aralığında olduğunu söyledi.

Yücel, "Ancak bu devasa potansiyel, yeterince değerlendirilemiyor. Rezervimiz büyük ama üretimimiz küçük. İyi bir planlamayla 100 ton altın üretmek mümkün" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Yücel, 2024 yılında Türkiye'nin altın üretiminin 32.2 tona gerilediğini belirterek, "Üretimdeki bu düşüş kabul edilemez" diye konuştu.

2023'te parasal olmayan altın ithalatının önceki yıla göre yüzde 46,9 artarak 30 milyar dolarla bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık düzey olduğuna dikkat çeken Yücel, "Altın ithalatına harcanan bir yıllık 30 milyar dolarla, isterseniz İstanbul'daki üçüncü köprü gibi 6 boğaz köprüsü, isterseniz 2.7 İstanbul Havalimanı, 1.5 Akkuyu Nükleer Santrali, 1.500 km hızlı tren hattı, 30 büyük baraj ve hidroelektrik santrali inşa edilebilirdi" dedi.

TÜRKİYE'NİN ALTIN ÜRETİMİ (TON)

2001 1.4

2002 4.3

2003 5.4

2010 17.0

2015 27.5

2019 38.0

2020 42.0

2021 39.5

2022 31.5

2023 36.5

2024 32.2

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