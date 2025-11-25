İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4333
  • EURO
    49,1267
  • ALTIN
    5647.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yerinde incelemeyi engellediler! Coca-Cola'ya dev ceza
Ekonomi

Yerinde incelemeyi engellediler! Coca-Cola'ya dev ceza

Rekabet Kurulu, Coca-Cola'ya 'yerinde incelemeyi engellediği ve zorlaştırdığı' gerekçesiyle yaklaşık 282 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi. Söz konusu kararın şirketlere güçlü bir uyarı niteliğinde olduğu ifade edildi.

AA25 Kasım 2025 Salı 16:34 - Güncelleme:
Yerinde incelemeyi engellediler! Coca-Cola'ya dev ceza
ABONE OL

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Coca-Cola'da gerçekleştirilen yerinde incelemede, inceleme başladıktan sonra veri silindiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kurulun, şirketin "yerinde incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına" hükmedilerek yaklaşık 282 milyon lira ceza verildiği ifade edildi.

İnceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tek bir silme işlemi dahi şirketi, cirosunun binde 5'i oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor. Kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor."

"AĞIR CEZALARDAN KAÇINMANIN TEK YOLU"

Açıklamada, söz konusu kararın şirketlere güçlü bir uyarı niteliğinde olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf işbirliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil, ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu. 4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en kritik araçlardan biri. Kurum uzmanları, şirketlerin yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayarlarında, mobil cihazlarında ve bilişim sistemlerinde bulunan işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ya da sözlü açıklama isteme yetkisine sahip."

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.