Yerli elektrikli araçları yurt dışına satıyorlar

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:37

Sakarya'da, çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında başarı çıtasını yükselterek yerli imkanlarla yaklaşık 100 çeşit elektrikli aracın üretildiği fabrikayı kuran Hamit Bektaş, Avrupa standartlarındaki mini elektrikli otomobili gelecek yıl banttan indirmeye hazırlanıyor.

Karasu ilçesinde elektrikli endüstriyel temizlik araçlarının yanı sıra eğitim amaçlı itfaiye, polis ve ambulans aracı üreten TEKTEM Makina, bunları başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyor.



Çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında 120 personeliyle ülke ihracatına katkıda bulunan firmanın genel müdürü Bektaş, AA muhabirine, endüstriyel temizlik aletleri sektöründe gördükleri ihtiyaç nedeniyle üretime başladıklarını belirtti.

Sakarya'da tamamı yerli ve milli ürünlerin yüzde 50'sini 70 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Bektaş, sokak süpürme aracı üretiminde oldukça yol aldıklarını bildirdi.

Bektaş, 2010 yılında TÜBİTAK'a başvurarak sokak süpürme aracı üretimine başladıklarını, 2017 yılında ise hibrit üretime geçtiklerini aktararak, "Dünyada hibrit sokak süpürme aracı üretimi yapan ilk firma olduk. Bu konsept ürünlerin ekonomik olarak alımı daha kolay hale geldi. Seri üretime geçerek sokak temizleme araçlarını ülkemizde lüks olmaktan çıkararak kullanımını yaygınlaştırmayı ve gelişmekte olan ülkelerin daha rahat alım yapabileceği fiyatlara satmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Aracın tüm aksamını Sakarya'daki tesislerinde ürettiklerini vurgulayan Bektaş, şunları söyledi:

"Araçlarımızın motor aksamları, plastikleri, enjeksiyon plastikleri, savurma lastikleri, çelik konstrüksiyonları ile fiber teknolojisinden termoformik teknolojiye kadar tüm parçalarını kendi tesisimizde üretiyoruz. Bu üretimlerle de dünya fuarlarında bir Türk markası olarak yerimizi alıyoruz. Böylece Türkiye'de de endüstriyel temizlik makinelerinin üretildiğini tüm dünyaya kanıtlıyoruz."

Bektaş, bunların yanı sıra trafiğe çıkabilecek plaka ve ruhsata sahip, Avrupa standartlarında mini yerli otomobil çalışmalarının bulunduğunu belirterek, "Pickup tarzı yük taşıyan araç üretimine de başladık. 2022 yılında bu araçları banttan indirerek Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyoruz. Türkiye pazarında da yük ve yolcu taşımak adına ekonomik bir seçenek sunmanın gururunu yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Firmanın Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayson Karabağ ise "Başta Azerbaycan ve Karabağ sokakları olmak üzere tüm Türk devletlerinin belediyelerine bu ürünlerin ulaşmasını amaçlıyoruz. Yerli ve milli üretim olan Türk firmasına ait endüstriyel hibrit sokak temizleme araçlarını üreten mühendis grubumuzla gurur duyuyoruz." dedi.