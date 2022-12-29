Yerli hamlemiz rahatsız etti! Türkiye kabuğunu kırıyor: Mega projede geri sayım başladı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YÜZÜNCÜ YILINDA ÜRETİME BAŞLAYACAK BİR MEGA PROJEDİR"

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Dönmez, "Türkiye, 20 yıldır her alanda kabuğunu kırmaya devam ediyor. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz de enerji bağımsızlığımız için hayati önem taşıyor. Siyasi hezeyanlarla Türkiye'nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir. Sakarya Gaz Sahası'nda yürüttüğümüz çalışmalar bir seçim vaadi değil, Türkiye'nin yüzüncü yılında üretime başlayacak bir mega projedir." değerlendirmesinde bulundu.

SAHADA ÇALIŞMALAR BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE SÜRÜYOR

Konutların 33 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki Sakarya Gaz Sahası rezervinin, uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından teyit edildiğini bildiren Dönmez, sahada çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdüğünü aktardı.

"CEVABI HİÇ ŞÜPHESİZ YİNE MİLLETİMİZ VERECEKTİR"

Dönmez, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Uluslararası enerji piyasalarında da literatüre girmiş milli bir başarının, siyasi hırslarına esir olmuş kesimleri rahatsız etmesi son derece üzücü. Milli duruşundan şüphe ettiğimiz bu kişilere en iyi cevabı hiç şüphesiz yine milletimiz verecektir." ifadelerini kullandı.