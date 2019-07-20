Yerli ilaç üretimine destek yolda

Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve radyofarmasötik (nükleer) hammaddelerin üretimine yönelik, altyapı geliştirilecek. İlaç ve tıbbi cihazların yerli üretimine yönelik, oluşturulacak Sanayileşme İcra Kurulu tarafından belirlenecek politikalar doğrultusunda, destek programı hazırlanacak. Klinik araştırmalarda, Türkiye’nin bölgede lider ülke konumuna gelmesi sağlanacak. Ruhsat öncesinde yapılan klinik araştırmaların, koşul aranmaksızın Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınması sağlanacak, klinik araştırmaların Ar-Ge destekleri farklılaştırılacak. Sağlık endüstrileri alanında yatırım, üretim, ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi için yetkilendirilen Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi’nin etkin çalışması sağlanacak.

11 Kalkınma Planı’na göre ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe Türkiye’nin, küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması ve değer zincirinde ülkenin daha üst konuma taşınması hedefleniyor.

Bu kapsamda, ilaç ve tıbbi cihaz sanayisinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) yetkinlikleri artırılacak. TÜSEB, Ar-Ge, üretim ve eğitim faaliyetlerinin yanında, start-up’ları fonlayacak, simülasyon merkezleri oluşturacak, gerektiğinde şirket yapısıyla diğer firmalarla ortaklıklara girecek ve ihracat odaklı daha yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesini sağlayacak. Türkiye’nin, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre sağlık ekosistemi olarak ‘Sağlık Vadisi’ hayata geçirilecek.