Yerli ilaçtan ekonomiye 500 milyon TL katkı

Sanofi Türkiye ve Birgi Mefar, yeni bir teknoloji transferi ve yerel üretim projesi için ortaklığa imza attı. İş birliği kapsamında, Sanofi’nin Türkiye pazarında 22 milyon TL ciroya ulaşan antibiyotik ürünü 2 yıllık çalışma neticesinde yerli üretime kazandırılacak ve 40’a yakın ülkeye ihracatı gerçekleştirilecek. 3 milyon Euro değerindeki bu yatırım, 2020-2026 döneminde 500 milyon TL’nin üzerinde lokal katma değer yaratacak. Böylece iki şirket, kritik bir sağlık çözümünü yenilikçi teknoloji ile dünyaya sunarken, Türkiye ekonomisine ve dış ticaret bütçesine sağladıkları katkıyı da güçlendirecek.

BİR DEĞER OLUŞACAK

Sanofi Türkiye’nin üretim teknolojileri, Ar-Ge, ihracat ve istihdamda ülkeye yaptığı katkılarını bu güçlü adımla derinleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk “Projemiz ile tüm dünya Türkiye’de ürettiğimiz antibiyotikleri kullanacak. 3 milyon Euro’yu aşkın bir yatırımla gerçekleştireceğimiz projemiz, Türkiye’nin ilaç endüstrisine hem üretim hem de ihracat anlamında önemli hizmetlerde bulunacak. Ayrıca ürünümüzün dünya çapında yer aldığı 40’a yakın ülke için de Türkiye’de üretim yapacağız. Böylece projemiz ile 2020-2026 döneminde 500 milyon TL’nin üzerinde lokal katma değer yaratarak ülkemizin ekonomik ve yapısal dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağız Aynı zamanda, ithalatta sağlanacak 100 milyon TL’nin üzerinde düşüş ve toplam ilaç ihracatına 300 milyon TL’ye yaklaşan katkı sunacağız” dedi.

ÜLKEYE İNANCIMIZ TAM

Birgi Mefar Şirketler Grubu CEO’su Faik Somer ise, “2010 yılında Türkiye’nin ilk biyoteknoloji ve know-how transferi yatırımına imza atmış ve 50 milyonun üzerinde doza yakın 4’lü ve 5’li aşının üretimini Türkiye’de gerçekleştirmiştik. Ar-Ge’den istihdama, üretimden ihracata pek çok alanda ülkemize hizmet edeceğine inancımız tam” diye konuştu.

RUHSAT 2021’DE