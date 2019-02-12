Yerli makinelerle atıklar gübre oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen kampanya kapsamında yemek atıklarını gübreye dönüştürmek için milli ve yerli imkanlarla üretilen Vertisa Kompost makinesi, bazı belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumlarının hizmetine sunuldu.

1.7 MİLYAR EKMEK ÇÖPE

Makine, 10 bin kişinin yemek yediği yemek yediği yemekhanenin atıklarından 450 kilogramlık organik gübre elde edebiliyor. Projenin sorumlularından Çevre Mühendisi Satılmış Yavaş, yerli imkanlarla üretilen makinenin ithal edilenlerden yüzde 50 daha ucuza mal edildiğini ifade etti. Yavaş, “Ülkemizde günde 4.9 milyon, yılda 1.7 milyar adet ekmek çöpe atılıyor. Her yıl 18 milyon ton mutfak atıkları ve yemek atıkları çöpe atılıyor” bilgisini verdi. Avcı, “Emine Hanım’ın himayesinde yürütülen sıfır atık kampanyasına destek vermek amacıyla biz de milli seferberliğin bir neferi olmak istedik” dedi.

14 AYLIK AR-GE SONUCU

Yavaş, yerli makine ile ilgili şunları söyledi: “Kompost makinelerin yurt dışındaki fiyatlarının yüksek olduğunu gördük. Yerli imkanlarla bunun daha ucuza mal edilebileceğini görünce 14 ay öncesinde Ar-Ge çalışması başlattık. Kısa sürede yerli ve milli Vertisa Kompost Makinesini ürettik. Ürettiğimiz yeni makinenin fiyatı yurt dışı muadillerine göre yüzde 50 daha düşük. Makinemiz 100 kişiden 10 bin kişiye kadar yemek veren kurumlardaki yemek artıklarının tamamını gübreye dönüştürebilir.”