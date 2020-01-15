15.01.2020 08:34 - Güncelleme: 15.01.2020 08:34

Aralık ayının son haftası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkan yerli otomobil son olarak ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES'de mobilite şirketlerinin temsilcilerine tanıtıldı.

Yola çıkış tarihi 2022 olarak belirlenen SUV ve sedan şeklindeki iki model tüm kesimler tarafından tam not aldı.

Araç tanıtıma çıkar çıkmaz içeriden ve dışarıdan çok sayıda ön sipariş alarak satışa çıkmadan kendini de ispatlamış oldu.

TEMELİ BU YIL ATILACAK

Gebze'deki lansman sonrası aracın üretileceği fabrikanın kurulacağı il de açıklandı. 5 bine yakın kişinin doğrudan çalışacağı 20 bin kişiye ise dolaylı olarak iş imkanı sunacak olan fabrika otomotivin başkenti olarak da ifade edilen Bursa'nın Gemlik ilçesindeki askeri arazi üzerine kurulacak. 1 milyon m2 alana kurulacak fabrikanın temellerinin ise önümüzdeki aylarda atılması bekleniyor.

400 BEYGİR, 500 KM MENZİL, 30 DAKİKADA ŞARJ

Doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV model olarak da ifade edilen yerli otomobil 15 sene içinde 5 model olarak yollarda yerini alacak. İlk 2 senede SUV'la başlayıp, akabinde 2 yıl içinde C segment sedanın üretimine başlanacak olan yerli otomobilin ismi ise bu yıl ortasına kadar açıklanmış olacak.

200 beygir ve 400 beygirlik iki alternatifle sahaya inecek olan yerli otomobil 500 kilometre menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında dolum avantajı ile rekabeti de kızıştıracak.

Otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

YÜRÜYEN BİLGİSAYAR OLACAK

3. seviye otonom ile kurgulanan ve geliştirilecek yazılım ile entegrasyon sonrasında 4. seviyeye çıkarılarak kendi kendine gidebilme yeteneğine de sahip olacak yerli otomobil her anlamda akıllı bir araç olacak. Artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin yanı sıra zamanla yapılacak entegrasyonlarla evden ofise kadar tüm alanlar ve eşyalar araç içerisinden de yönetilebilecek.

Segmentinde en uzun aks mesafesi olmasından kaynaklı en geniş iç hacme ve en yüksek performansa sahip olacak olan otomobilin teknik özelliklerinin yanı sıra iç dizaynı da büyük ses getirdi.

ÇOKLU DİJİTAL PANELLER

Fütüristik bir tasarımla geleceğe yönelik tamamen dijital zeminde tasarlanan iç mekanı değerlendiren Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, aracı ön panelinin 2'si 3'lü olmak üzere 3 dijital ekranla ayrıldığını bunlardan ilkinin sürücü gösterge paneli olduğunu, ikincisinin ise bilgilendirme ekranı, son ekranın ise yolcu için oluşturulmuş bir ekran olduğunu belirtti.

3 RENKLİ SÜRÜŞ MODU

Aracın 3 sürüş modu olacağını ve bunların ise 'Power', 'Eco' ve 'Eco Pro' şeklinde adlandırılabileceğini de belirten Bayram, mod geçişlerinde ise aracın iç mekan aydınlatmasının değişebileceğini, bunun ise daha fazla gücün sarfedildiği ‘Power’ modunda kırmızı, ‘Eco’ modunda ise turkuaz renk şeklinde olabileceğini kaydetti.

TESLA'DAKİ GİBİ NEREDEYSE DÜĞME YOK!

Aracın kokpitinde Tesla Model 3'deki gibi neredeyse hiç mekanik düğme olmadığına da dikkat çeken Bayram, sadece kapı kolları içerisinde bir iki düğme bulunduğunu kaydetti.

Ana gövdede alt tarafta 10 inçlik bir ekran bulunduğunu ve bu ekranın infotainment (bilgi-eglence) ile iklimlendirme ekranı olduğunu dile getiren Bayram, yan aynaların ise içeriden destekli görüntüleme teknolojisine sahip olduğunu söyledi.

Bayram, aracın otonom olarak dizayn edilmesinden kaynaklı gelecekte aynalara ihtiyacı da kalmayacağını vurguladı.

VİTES KONSOLUNDA UÇAK DETAYI

Aracın iç dizaynının paylaşılmasıyla birlikte herkesin merak ettiği kısım ise orta konsol olmuştu.

Bu kısmı değerlendirerek vites konumlanmasını çok güzel bulduğunu söyleyen Bayram, ergonomik bir tasarımın çıkarıldığı alanda uçaklarda kullanılan gaz koluna benzer bir kol sisteminin kullanıldığını vurgulayıp tasarımın perde arkası için ise Türk mühendisleri işaret etti.

Söz konusu alanı Türkiye'nin helikopterini de tasarlayan Türk mühendislerin tasarladığını ifade eden Bayram araca bu anlamda havacılıkla ilgili bir detayın da bırakılmış olduğunu kaydetti.

Kol sisteminde vites durumunu ayarlama imkanı veren dijitalle desteklenmiş mekanik kol olduğunu kaydeden Bayram, ayrıca iki USB girişi, kayar saklama kabı, modları ayarlamaya yarayan joistik ve elektronik park freni bulunduğunu dile getirdi.

(Yeni Şafak)