İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu!
Ekonomi

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin 27 Aralık’ta Gebze’de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.

İHA21.12.2019  16:12 - Güncelleme: 21.12.2019  16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin 27 Aralık’ta Gebze’de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.
 
Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu.

 
Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi.
 
27 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak.

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta
İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz
Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Türkiye karşıtlığında anlaştılar

Türkiye karşıtlığında anlaştılar

Okyanusta Türk gemisinde dehşet: Ölü ve yaralılar var
Okyanusta Türk gemisinde dehşet: Ölü ve yaralılar var

Okyanusta Türk gemisinde dehşet: Ölü ve yaralılar var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.