23.12.2019 11:02 - Güncelleme: 23.12.2019 11:02

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yüzde 100 elektrikli otomobil cuma günü Başkan Erdoğa'ın katılacağı törenle ön gösterime çıkacak. Yerli otomobil ne zaman çıkıyor? Yerli otomobil tanıtımı ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 500 km menzilli bataryası ile de ses getirecek araç İstanbul'dan İzmir'e ise 10 liranın altında bir maliyetle gidebilecek. Yerli otomobil hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKIYOR?

2017 yılında yeniden startı verilen yerli otomobil projesinde beklenen prototip 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.

Ön gösterim öncesinde araca ilişkin ilk kareler de ortaya çıktı.

Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina şirketi tarafından tasarlanan yerli aracın fotoğraflarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Merak uyandıran görsellerde örtü altında iki aracın yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gebze Bilişim Vadisi'nde örtüsü kaldırılacak yerli otonun tanıtımına sayılı günler kala dikkat çeken detaylar da ortaya çıkmaya başladı..

İSTANBUL-İZMİR ARASI 10 LİRA

Normal bir priz ile 10 saatte şarj olacak yerli otomobil, DV şarj ünitesi ile ise 30 dakikada hazır hale gelecek.Farklı modeller için 160 km'den 280 km kadar hıza ulaşması planlanan yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık bir şarj maliyeti olacak.

Bu da İstanbul İzmir arasının 10 liradan daha az bir rakama gidilebileceği anlamına geliyor.

TEK DOLUMDA 500 KM!

Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile de ulaşacak aracın tek dolum bataryada 500 kilometreyi yakalaması hedefleniyor. Şu an piyasada kullanılan elektrikli araçlar arasında en yüksek menzil Tesla'ya ait. Tesla 3 Model S Long Range'in menzili 335 mile (539 km) kadar çıkıyor.

20 BİN KİŞİYE İŞ

Yerli otomobil projesinin tüm birleşenleri ile 15 yıl içinde Gayri Safi Milli Hasılaya katkısı 50 milyar avro, cari açığa olumlu katkısının ise 7 milyar avroyu bulması bekleniyor. İstihdam tarafında ise inşaatına başlanan akıllı fabrikada 4 bin kişi çalışacakken, yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.