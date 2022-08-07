Yerli otomobil satışı çılgınlığa dönüştü! 55 saniyede site çöktü

Hindistan'ın en büyük araç üreticilerinden biri olan Mahindra & Mahindra'nın ürettiği Scorpio-N SUV, satışların başlamasının ardından bir dakikadan kısa bir sürede 25.000 adet satılarak iç pazarda çok hızlı bir başarı elde etti.

Aracı almak için başlayan çılgınlık hayrete düşürüken, Mahindra & Mahindra'nın internet sitesi çöktü.

YERLİ OTOMOBİL ÇILGINLIĞI! 55 SANİYEDE SİTE ÇÖKTÜ

Yoğun ilgi, yerli otomobil üreticisinin web sitesinin 55 saniye içinde çökmesine neden oldu ve bildirildiğine göre çok daha fazla alıcı siteye erişemediği için araç alamadı.

Şirket, tanıtımın ilk 30 dakikasında toplamda 100.000'den fazla sipariş aldı. Her sipariş 18.000 rupilik (227 dolar) zorunlu bir depozito gerektirdiğinden, Mahindra yarım saatlik satte 22.7 milyon dolar kazandı.

Şirketin "SUV'lerin büyük babası" olarak adlandırdığı Scorpio-N SUV, Mahindra'nın modern stil ve üst düzey teknolojiye sahip Scorpio SUV'sinin en son versiyonu.

Model, geçtiğimiz Mayıs ayında duyurulmuştu ve resmi olarak Haziran ayında tanıtılmıştı, ancak geçen haftaya kadar satışa çıkmamıştı.

Arabayı almak için çılgınca mücadele, Mahindra'nın ilk Scorpio-Ns modelinde pakete bağlı olarak 15.178 ila 24,673 dolar arasında değişen nispeten düşük fiyattan kaynaklanıyor olabilir.

Şirket, sonraki partiler için fiyatların daha yüksek olacağını söyledi.

Mahindra, ilk Scorpio-N'lerin teslimatlarının 26 Eylül'de başlamasının planlandığını ve şirketin Aralık ayına kadar 20.000 araç daha üretmeyi planladığını söyledi.

Star Gazetesi