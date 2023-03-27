İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0913
  • EURO
    20,5789
  • ALTIN
    1208.5
  • BIST100
    5018.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Yerli otomobil Togg'a ön siparişte son saatler

Yerli otomobil Togg'un ön sipariş süreci bugün saat 22.00'da sona erecek. Yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar 29 Mart'ta çekilecek kura ile belli olacak.

IHA27 Mart 2023 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Yerli otomobil Togg'a ön siparişte son saatler
ABONE OL

Türkiye'nin yerli otomobil hayali Togg ile gerçekleşti. Mobilite alanında ses getirecek özelliklere sahip yerli otomobil Togg için başlatılan ön sipariş sürecinde e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılacak aktarımlar 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alınacak, ön sipariş alımına ise saat 22.00'ye kadar devam edilecek. Yerli otomobile sahip olmak isteyenler belirlenen saate kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Togg'un resmi twitter sayfasından yapılan paylaşımda "e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılacak aktarımların 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alınacağını, ön sipariş alımına ise saat 22.00'ye kadar devam edileceğini yeniden hatırlatmak isteriz. Çekiliş 29 Mart'ta" denildi.

T10X STANDART MENZİL: 953 BİN LİRA

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X UZUN MENZİL: 1 MİLYON 215 BİN LİRA

523 kilometrelik menzillere sahip T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.