Türkiye'nin yerli otomobil hayali Togg ile gerçekleşti. Mobilite alanında ses getirecek özelliklere sahip yerli otomobil Togg için başlatılan ön sipariş sürecinde e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılacak aktarımlar 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alınacak, ön sipariş alımına ise saat 22.00'ye kadar devam edilecek. Yerli otomobile sahip olmak isteyenler belirlenen saate kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Togg'un resmi twitter sayfasından yapılan paylaşımda "e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılacak aktarımların 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alınacağını, ön sipariş alımına ise saat 22.00'ye kadar devam edileceğini yeniden hatırlatmak isteriz. Çekiliş 29 Mart'ta" denildi.

T10X STANDART MENZİL: 953 BİN LİRA

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X UZUN MENZİL: 1 MİLYON 215 BİN LİRA

523 kilometrelik menzillere sahip T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).