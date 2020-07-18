Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank'tan açıklama

18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:49 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk'te yerli otomobil fabrikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

NEDEN BURSA TERCİH EDİLDİ?

Türkiye'de otomotiv endüstrisinin kalbi Bursa Kocaeli arasında yer alıyor. Gemlik'te askeriyemize ait arazinin bir kısmını bize verdi. Denize de yakın. Bu neden stratejik konumu nedeniyle Bursa tercih edildi.

4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Aralık ayının sonunda Türkiye'nin otomobilini dünyaya tanıttık. Tüm Türkiye'de bir heyecan oluştu. Araçlara yeniden yakından bakma fırsatım oldu. Türkiye Otomobil Girişim Grubu üzerim süreciyle ilgili tüm planlamaları yaptı. Bugün de o adımlardan birisini atacağız. Burada hem üretim merkezi olacak hem de üretim ve tasarım merkezini kurmaya başlıyoruz. TOGG'un ilk gününden beri ihtiyaç duyduğu personel alımını yapmaya başladı. 18 aylık süreçte sona yaklaşılırken yeni istihdamlarla ilgili çağrılarını da yapacaktır. 4 bin kişinin burada istihdam edilmesi bekleniyor. 175 bin araç kapasiteli bir fabrika olacak. Hem Bursa hem de çevredeki illerden istihdam için vatandaşlarımız başvurabilecekler.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ

Artık araba sahipliğinden farklı olarak paylaşımlı araçlar kullanılabilir mi? Pandemi ile birlikte araç sahipliği daha fazla gündeme gelecek gibi görünüyor. Akıllı, ağa bağlı bir otomobil üretimini gerçekleştireceğiz. Doğuştan elektrikli bir sistem olacak. Tamamen yeni teknoloji ile yola çıkacağız.

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE YOLDA OLACAK

Bugünkü planlar 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi yönünde. Biz fabrika inşaatımızı belirlediğimiz tarihten itibaren gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2022'nin sonunda seri üretimden çıkarak yola çıkmış olacak. Piyasaya çıktığında segmentiyle rekabet edebilme özelliklerine sahip olacaktır. Şarj alt yapısı noktasında da Türkiye'nin ihtiyaçtan fazla noktanın olduğunu biliyoruz. Alt yapı anlamında hiç bir eksiklik yok.

"TASARIMI HOŞUMA GİDİYOR"

Arabanın tasarımı benim çok hoşuma gidiyor. Yeni teknoloji olması benim çok hoşuma gidiyor. İstediğimiz tedarikçi ile çalışabilmemiz bizim için çok önemli. Bunun milli bir araç olması çok önemli.

FİYATI NE OLACAK?

Fiyatı rekabeti olacak. Biz planlamamızı bugünden yapıyoruz. Bu aracı idame etme masraflarına baktığınızda, kullanılan enerji masrafı, servis masrafları düşecek. Hepsini topladığınızda avantajlı şartların oluştuğunu göreceksiniz.