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Ekonomi

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili TOGG CEO'sundan açıklama

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Markanın 2020 sonlarına doğru belirleneceğini açıklayan Karakaş, yerli otomobile verilecek ismin 150 isim içinden seçileceğini belirtti. Karakaş fiyat ile ilgili olarak da '2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir.' dedi.

28.12.2019  10:26 - Güncelleme: 28.12.2019  10:27
CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin özelliklerini ve üretim sürecini anlattı.
 
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:
 
*  (Bu bulunduğumuz yer Bilişim Vadisi içinde, lansmanın karşısındaki garajdayız. Biraz otomobiller üzerinden konuşalım. Siz ne hissettiniz?) 30 yıldır otomotiv dünyası içindeyim. Biz tasarımımıza başlamadan önce hedef kitlemizi belirledik. Hedef kitlenin beklentilerini oldukça profesyonel şekilde uyguladık. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli otomobil görmek ister. Tasarımcılar bütününe bakmak zorunda. Tasarım yaparken, ölçülerin bütünlüğü oranı birbirini tamamlamalı. Bizim otomobilimiz elektrikli olması sebebiyle aks mesafesi olmalı. Ortada bir tünel engelimiz yok. İçi düz ve geniş. Aks aralığı geniş olunca, otomobil daha uzun görünecek. Biz batı ve doğuyu birleştiriyoruz. Kendi özümüzü tanımlarken bizim farkımız ne dediğimizde içinde bulunduğumuz topraklar ortak bir sinerji yaratmış ve bizim açımızdan çok büyük bir başarı oluşturuyor.
 
* Aracımızın farları saldırgan olmayan ama keskin bir hatlara sahip. Yandan baktığımızda güçlü bir duruş ister hedef kitlemiz. Dimdik duran bir otomobil görünüyor. Türk baharatı olarak simgelediğimiz bir yer var. Ön kısma baktığımızda laledir. Lalenin ellerini açmış halidir. Otomobilimizin içinde de görmeye devam ediyoruz. 
 
"MARKA 2020 SONLARINA DOĞRU BELİRLENECEK" 
 
* (Elektrikli otomobillerin farkı nedir?) Hava girişine ihtiyacımız yok. Bu bir tasarım amaçlı kullanılıyor. Çok fazla fütüristik yapmayan bir seçim bu. Benzin ve dizelde bir şekilde soğutmamız gerekiyor. Kırmızı aracın önü daha farklı tasarlanmış. Şu an belirlenmedi. Önümüzdeki yılın ortasına doğru lansmanını düşünüyoruz. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli. Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinde seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız. Özellikle hedef olarak düşündüğümüz ülkeler için. Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanımızı yapmak istiyoruz. Önemli olan tüm kimliği yansıtmak. 
 
"İLK SUV PİYASADA OLACAK"
 
* Sedan'ımız konsept aşamasında. Burada aile olarak belirttiğimiz çizgileri görebiliyor muyuz, önemli. Burada da çizgiler var. O çizgiler olduğundan fazla görüntü hissi verir. 
 
* (Sedan'ın pazara çıkışı hakkında) Biz 2022 sonuna doğru aracımızı çıkarınca 18-24 ay içinde Sedanımızı sonrasında ise diğer araçlarımızı çıkaracağız. Kademeli bir şekilde versiyonlarımız satışa çıkacak. İlk olarak SUV piyasada olacak. 

Tanıtıma bir gün kala yerli otomobilden yeni görüntü

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