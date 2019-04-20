'Yerli otomobilin prototipi yıl sonuna hazır'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Nilüfer'deki demir yolu bağlantısını iyileştirmeyi ve Avrupa'nın göbeğine buradan araçları trenle götürmeyi hedefliyoruz. Onun için de TÜLOMSAŞ'ta iki katlı, araca özel vagonlar geliştirmeye başladık." dedi.

Büyükdede, MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulunca, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri" başlıklı istişare toplantısında, otomotiv sektörünün, etki alanının genişliği ve diğer sektörlere katkısıyla modern ekonominin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üretim teknolojilerinde otomotiv sektörünün, sanayi 4.0 süreçlerini en hızlı kullanan sektör olduğunu vurgulayan Büyükdede, şöyle devam etti:

"Sektör, yeni üretim hatlarında robot teknolojileriyle minimum insan kaynağı, maksimum verim ve optimum maliyeti yakalamaya çalışmaktadır. Yedek parça ve prototip üretiminde de 3L teknolojisinin maliyetleri yüzde 50 azalmıştır, bu da düşük iş gücüne sahip ülkelerin cazip olmaktan çıkmasına ve daha pazara yakın olan alanlarda insan sayısından bağımsız bir üretime dönüşmeye, tedarik zincirindeki verimsizliklerin giderilmesine imkan sağladığı görülmüştür. Ülkemizdeki firmalarımız da yeni teknolojik gelişmeleri ve verimli çalışmayı sağlayamazlarsa piyasadan çekilmek zorunda kalabilirler."

YERLİ OTOMOBİL YIL SONUNA HAZIR

Büyükdede, son yıllarda Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile piyasa entegrasyonunu hızlandırdığını belirtti.

Yerli araç konusuna değinen Büyükdede, "Çalışmalar hızla devam etmektedir hatta birkaç ayrı çalışan prototip geliştirmiş firmalarımız da mevcuttur. Şu anda elektrikli traktörümüzü ve iş makinelerimizi üretmeye başladık. Diğer taraftan TÜBİTAK olarak da yazılım ve donanımı TÜBİTAK'a ait prototipler geliştirmiş durumdayız, üzerinde de çalışmalara devam ediyoruz. Biz bu yöntemle belki kaybettiğimiz yılları tıpkı insansız hava araçlarındaki başarımız gibi otomotivde de sergileyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, otomotiv sektörünün sadece karoser ya da motor üretiminden ibaret olmaktan çıktığına dikkati çekti.

Elektrikli otomobiller veya hibritlerin, hızla mevcut araçların yerini almaya başlayacağını anlatan Büyükdede, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda prototipini hazırladığımız yerli aracımızda, inşallah bu yıl sonuna kadar prototipi bitirmeye gayret ediyoruz ama ondan sonra daha 1,5-2 yıl daha bir üretim safhasına girmeden Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi gerekecek. Yıldız Teknik Üniversitesinden bir hocamız şu anda üç tip aracı üretmiş, yürüyen araçlarımız var. Başka bir arkadaşımızın yaptığı traktörler, modifiye araçlar üretimimiz zaten esasında yapmadığımız bir şey değil. Şu anda hem yazılım hem donanımlarını yapmış durumdayız."

"OTO TEST MERKEZİ İLE İLGİLİ KAMULAŞTIRMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ"

Büyükdede, Bursa'da bütün dünyaya pazarlanabilir yedek parça imal eden ve ana orijinal ürün üreticilerine (OEM) parça veren firma sayısının çok önemli miktarda olduğunu vurguladı.

Bursa'da test merkezi kurulması çalışmalarında gelinen noktaya değinen Büyükdede, şunları kaydetti:

"Yenişehir'deki Oto Test Merkezinde kamulaştırma problemleri vardı, onlar halledildi. Bir arkadaşımız mahkemeye vermişti, nihayet mahkemesi sona erdi ve 4 milyon 350 bin metrekare o alanda Oto Test Merkezini de başlattık. Fizibilitelerini hazırlamıştık, hazırladığımız fizibiliteler üzerinden üç faza böldük. Fazlardan ilkini önümüzdeki bir yıl içinde tamamlamak istiyoruz. Onunla ilgili bir firma kurduk. Savunma Sanayii Başkanlığımız, TSE'miz ve diğer bazı kurumlarımızın ortaklaşa kurduğu bir firmamız var. Şu anda birinci fazıyla ilgili de bir çalışmayı başlattık. Şu anda ciddi miktarda yan çarpmalar, yol testleri, fren testleri gibi kısmı halleden birim içi bölüm olacak. İkinci bölümde de laboratuvar olacak şekilde bir çalışmanın içindeyiz."

DEMİR YOLUYLA OTOMOTİV İHRACATI

Hasan Büyükdede, 6 bakanlık ile ortak bir proje üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de üretilen ürünlerin en hızlı şekilde tüketim yerlerine ulaştırılması gerektiğine işaret eden Büyükdede, şöyle konuştu:

"Şu anda yan sanayi ürünleri verdiğimiz en önemli müşteri grubumuz AB. AB'ye eğer biz Avrupa'nın göbeğine burada 2-3 günde oraya malzemeyi indiremezsek bir müddet sonra o ülkeler Macaristan'da, şu anda Romanya'da, Bulgaristan'da, Polonya'da yeni hızlandırılmış tesisler kuruyorlar ve bu tesislerle çok hızlandırılmış üretim teknikleriyle hemen yanlarında hiç kendileri stok tutmadan iki günlük stokla çalışabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla biz şimdi bakanlık olarak yaptığımız bir operasyonda mesela buradan Renault'nun Avrupa'ya bağlantısı için tırlar dolusu malzemeyi buradan taşımaya çalışıyoruz, gemiyle taşımaya çalışıyoruz. Öyle değil, demir yoluyla Avrupa'nın göbeğine indirmemiz gerekiyor. Onun için de şimdi Nilüfer'deki demir yolu bağlantısını iyileştirmeyi ve Avrupa'nın göbeğine buradan araçları trenle götürmeyi hedefliyoruz. Onun için de TÜLOMSAŞ'ta iki katlı, araca özel vagonlar geliştirmeye başladık."

Bursa'nın elindeki sanayi arsası üretiminde çok miktarda talep olduğunu anlatan Büyükdede, alan üretmekte zorlandıklarını, bu kapsamda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla ortak bir çalışmaya girdiklerini sözlerine ekledi.