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Yerli reyting şirketi masada

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında toplandı.

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Toplantıda yerli rating şirketi kurulması, İstanbul Finans Merkezi ve konkordato konuları masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda, küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve Türkiye’ye olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldıklarını belirtti. Bakan Albayrak, şunları kaydetti: “Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük.” Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İletişim Başdanışmanı Gökay Otyam’a, FiKKO’nun ve çatısı altındaki kuruluşların iletişim koordinasyonu görevinin verildiği ifade edildi.

 

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