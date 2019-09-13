‘Yerli tohum, milli görev’
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ata tohumunun korunmasının milli bir vazife olduğunu söyleyerek, “Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır. Bunları korumak milli görevdir ve milli güvenliğimizle ilgilidir” dedi. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldi.
BİYOLOJİK BİR SİLAHTIR
Saraçoğlu, yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, üretilmesi ve pazarlanmasına dair yönetmeliğin 3 Eylül 2019’da yayımlandığını hatırlattı. Bunun bir milat olduğunu söyleyen Saraçoğlu, “Tüm canlılar, insan, hayvan ve bitkiler tohumdan çoğalır. İnsan da ana rahmine düştüğünde tohumdur. Toprak tohumların ana rahmidir. Tohum bir zaman kapsülüdür. Geçmişten gelenleri korurken, bir yandan da onları geleceğe aktarır. Tohumu kaybetmek hem beslenme kültürünü hem de geleceğini kaybetmektir. Tohumları korumak ve çoğaltmak gelecekteki nesillerimizin de üzerimizdeki haklarıdır. Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır. Bunları korumak milli görevdir ve milli güvenliğimizle ilgilidir. Tohum biyolojik bir silahtır aynı zamanda” dedi.
TEDBİRLER ALINIYOR
Tohumun genetik yapısının değiştirilebileceğini söyleyen İbrahim Saraçoğlu “İleride siz onu tüketmeye başladıktan sonra MS, kanser, hipertansiyon, diyabet gibi metabolizma hastalıklarına da yakalanabilirsiniz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda tedbirlerini fazlasıyla alıyor ve bu bir milli güvenlik meselesidir” diye konuştu.
‘ÇOCUKLARINIZA TARHANA iÇiRiN’
Saraçoğlu, ‘okul gıdası logosu’ uygulamasının 1 yıl ertelenmesine ilişkin soru üzerine, bunun muhatabının Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi. Saraçoğlu, şunları söyledi: “Nişasta bazlı veya mısır şurubu içerikli gıdaların evlatlarımız tarafından tüketilmemesi lazım. Bu en önemli şey, bir de halkımıza alternatif gıdaları kazandırmamız gerekiyor. Süt, süt, süt nereye kadar. Mesela soya sütü, badem sütü, fındık sütü, Hindistan cevizi sütü bunlar müthiş besleyici çocukların zeka gelişimlerinde de çok önemli. En zengin protein kaynağı tarhanadır, unuttuk. Tohum değişince beslenme kültürü de değişti. Tarhana yedirin.”
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