Yerli turist bayramı

Ramazan Bayramı’nın 9 günlük tatilinde turizmciler de esnaf da bayram etti. 12 milyar liralık ekonominin doğduğu 9 günlük tatilde Antalya 2 milyon, Bodrum 1 milyon düzeyinde yerli ve yabancı turist ağırladı. Yerli turistin akın ettiği Ege ve Akdeniz’deki otellerde yüzde 100 doluluk oranı yakalandı. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla 1-9 Haziran döneminde kente gelen yabancı turist sayısı 654 bin 90 oldu. 8 Haziran Cumartesi günü 85 bin 205 turist sayısıyla tüm zamanların gün rekorunun da kırıldığı bayram tatili sürecinde 1 milyonu aşkın yerli turist de bayramı Antalya’da geçirdi.

HAVALİMANINDA REKOR

Oteller ve yazlıkçıların yanı sıra özellikle çevre illerden günübirlik gelenler, başta Konyaaltı ve Lara kumsalları olmak üzere sahilleri doldurdu. 9 Haziran itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları olmak üzere kente gelen toplam yabancı turist sayısı ise 3 milyon 953 bin 879’a yükseldi. Hem haziran ayı rakamları hem de toplam rakamlarda geçen yıla göre yüzde 18’lik artış gerçekleşti. Gelen turistin 3 milyon 873 bin 621’i Antalya Havalimanı’na, 80 bin 258’i Gazipaşa Havalimanı’na indi. Muğla’daki turistik tesis ve otellerin bulunduğu Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ula, Datça ve Ortaca ilçelerindeki turizmciler de 9 gün tatil boyunca bayram etti. Muğla Valisi Esengül Civelek, Ramazan Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde beklenenin üzerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

ORTALAMA 4 GÜN TATİL

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, 2019 sezonuna ümitli başladıklarını, Bodrum’un Türk turizmi açısından çok cazip bir yer olduğu için de bayramı dolu dolu geçirdiklerini söyledi. Ziyaretçilerin ağırlıklı olarak 3-4 gün konaklamaları olduğunu vurgulayan Kavala, “Bodruma bayramda arka arkaya farklı insanlar geldi” dedi. TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da bayramda Bodrum’da toplam 1 milyona yakın turist ağırladıklarını bildirdi. Tatilin 9 gün olması nedeniyle beklentilerinin yüksek olduğunu anlatan Aslan, geceleme sayısı az olsa da okulların tatil olması ile yerli turist hareketliliğinin yeniden artacağını kaydetti.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur ise bölgede çok sayıda alternatif turizm olanağı bulunduğuna dikkati çekti. Okutur, “Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist turizmciye bayram ettirdi. Doluluk oranları en üst düzeydeydi. Beklentimiz aynı yoğunluğun temmuz ve ağustos aylarında da devam etmesi” dedi. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ise Fethiye’deki otel ve apartların yüzde 100 dolulukla geçirdiğini belirterek, “Yaşanan yoğunluk sektör temsilcilerini memnun etti. Özellikle çevre illerden ve Marmara ile İç Anadolu’dan da çok sayıda misafiri ağırladık” dedi.