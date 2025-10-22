Yerli turist kesenin ağzını açtı! Harcamalar 76 milyar lirayı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in birinci çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,4 artarak 12 milyon 653 bine ulaştı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 317 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

- HARCAMALAR ARTTI

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı söz konusu dönemde yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların 71 milyar 457 milyon 499 bin lirayla yüzde 93,5'ini kişisel harcamalar, 4 milyar 971 milyon 791 bin lirayla yüzde 6,5'ini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 lira olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekte toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 32 ile yeme-içme, yüzde 28,4 ile ulaştırma ve yüzde 10,8 ile konaklamada olduğu görüldü.

Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme-içmede yüzde 62,5, ulaştırmada yüzde 66,3 ve konaklamada yüzde 66,7'lik artış gerçekleşti.

- YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Ocak-mart döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 71,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 5 ile "sağlık" izledi.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 67 milyon 654 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 836 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 976 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.