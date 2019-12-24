Yerli ULAK devrede

ERDİNÇ AKKOYUNLU 24.12.2019 02:52 - Güncelleme: 24.12.2019 03:28

Yerli baz istasyonu ULAK, Türkiye’de yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık Türkiye baz istasyonu geliştirip üreten 5 ülkeden biri haline geldi. Bu kapsamda GSM şirketlerinin de yatırımları hızla sürüyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu kullanıma alan Vodafone da sen ULAK projesini Rize’de devreye aldı. Vodafone, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta hizmete sunduğu ULAK baz istasyonlarıyla toplam yaklaşık 12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet verecek. ULAK baz istasyonları için Rize’de düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan katıldı. Törende konuşan Koç, ULAK’ı Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde kullandıklarını belirterek, “ Veri güvenliğini yabancı şirketlerle sağlamak, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmek gibi olur” dedi.

YENİ HEDEF 6G

Yerli sistemlerin kullanılmasının önemine Balcı, “Yerli baz istasyonu konusunda dünyada kendi üretimini yapan 5-6 ülkeden biriyiz. 2018’de ULAK ile haberleşmeye başladık. 2019’da bunu ticari operatörlerin kullanımına sunduk. Bugüne kadar 690 adet baz istasyonunun teslimatını gerçekleştirdik. Her operatöre 250 adet baz istasyonunu haziran aynıda teslim ettik. Vodafone, bu baz istasyonlarını ilk kuran ve hayata geçiren operatör oldu. Şimdi MAYA ile milli ağ sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bu teknoloji içinde 5G’yi de barındırıyor. 4.5G yayıngınlaşmadan 5G yaygınlaşmaz. Yabancı üreticiler için oluşturulan sahalar bize acı veriyor. Bu aynı zamanda bağımsızlığımızın simgesi olacaktır” dedi. Balcı, ilk hedeflerinin 5G sonraki hedeflerinin de 6G olduğunu söyledi. Yerli üretimde attıkları tohumların meyvelerini almaya başladıklarını söyleyen Sayan ise “ULAK’ta artık çift hanelere ulaştık. Devletin yüzde 30’u ULAK’ı kullanıyor. Bu konuda üreten ve ihracat yapan bir konuma geliyoruz. Haberleşmede milli teknoljiler milli silah kadar önemli. Ticari savaşlar bile haberleşme üzerinden yapılıyor. Fiber altyapının da bunun için hazır hale gelmesi gerekiyor. Fiberde kıl sayısını hesap eden ülkeler var. Bu ülkeler bunu hat gibi gösteriyorlar. Bizde de bu alanda bir istatistik yok. Bu alanda öncelikle harçlar ve istatistik konusunu halledeceğiz” dedi.

2500 GÜN ÇALIŞTIK

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek “Vodafone olarak, ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketlerden biriyiz. Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz.. Biz de Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.Süel ise ULAK’a büyük yatırım yaptıklarını belirterek “Bu konuda 2500 gün mesai yaptık. 71 farklı tedarikçi ile çalıştık. Şirketimizde yerli iletişim komitesi kurduk. Diğer operatörler de bu amaçla çalışmalara katılın” dedi.

EN FAZLA AKTİF İSTASYON VODAFONE’DA