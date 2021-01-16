Yerli üretim yapmak için kuruldu! ''Yabancı yatırımcı da Türkiye'de olacak''

DHA 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:39 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:39

Türkiye'nin oyuncak sektörü, yerli üretime geçmek için Kırklareli'nin Vize ilçesine Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyor. TOY- KOOP Başkanı Ender Mıcık, Vize'de inşaat çalışmaları süren OSB'nin devreye girmesiyle sektörün kümeleşmesi sağlanacağını söyledi. Vize'de kurulan Oyuncakçılar İhtisas OSB'sinin 2023 hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Mıcık, bölgede ilk etapta 5, daha sonra ise 15 bin kişiyi istihdam sağlanacağını söyledi. Bölgeye yabancı yatırımcının da ilgisinin olduğunu belirten Mıcık, şöyle dedi:

"Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yabancı yatırımcının da ilgisi var. Şu anda orayla alakalı plan ve projelere başlamış durumdayız. Ve oranın Türkiye'de oyuncak sektörüne büyük bir katkı sağlayacağını ve uluslararası arenada artık Türkiye'nin de oyuncak ihracatıyla ve piyasadaki bir oyuncu olarak ortaya çıkacağı günler sayılı. Dünyanın oyuncak ticareti 120 milyar dolar civarında dış ticareti. Bunun yüzde 60'ını Çin karşılıyor 60 milyar dolar civarında. Avrupa Birliği'nin oyuncak tüketimi 30 milyar dolar. Ve Avrupa Birliği'ne bizim ulaşımız da artık Trakya'dan daha yakın, 1 saat sonra Avrupa'dayız. Onun için burada kümeleşme modeliyle biz nasıl Bursa otomotiv sektöründe kümeleşerek belli bir noktaya geldiyse bugün Denizli havlu ile beraber kümeleşmeyle belirli bir noktaya geldiyse, Uşak battaniye ile kümeleşmeyle nasıl belirli bir noktaya geldiyse biz de Trakya bölgesinde oyuncağı kümeleşme sayesinde burada üretimi çok hızlı bir şekilde artırmayı ve katma değerli ürünler çıkararak dünya piyasasında büyük bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Burada da devletimizin bir KDV desteğini ve bize Ar-Ge konusunda yeni modellemeyi, yeni ürün konusunda piyasalara reklam ve çizgi film konusunda desteklerini bekliyoruz."

'ÇİN'DEN GÖRÜŞÜLEN FİRMALAR VAR'

Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Çin'den görüştükleri firmalar olduğunu belirten Mıcık, "Pandemiden dolayı bu taraflara gelemiyorlar. Pandemi bittikten sonra yabancı yatırımcı da Türkiye'de olacak. Hatta Almanya'nın fuarında bile uluslararası firmaların Türkiye'de üretici aradığını, bununla alakalı görüşmeler yapıldığını ama ne yazık ki altyapıları uygun olmadığı için burada üretim yaptıracak yer bulamadılar. Ülkenin 4- 5 tane büyük firması var. Onlar zaten ihracatta da bayağı iyiler. Kendi iç piyasalarına yetişemiyorlar fason üretim de almadıklarından dolayı. Ülkemizde fason üretici arayan uluslararası firmalar var. Bunlar aslında bizim ihracatımıza da katkı sağlayacak. Aynı zamanda Türk mallarının dünyanın her tarafında da yansımasına sebep olacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SEKTÖRDE YILLIK OYUNCAK İHRACATI 30 MİLYON DOLAR'

Oyuncak sektörünün hacminin 120 milyar dolar olduğunu ifade eden Mıcık, "Dünyada baktığımız zaman oyuncak sektörünün hacmi 120 milyar dolar civarında. Bunun yüzde 60'ını Çin almakta. Çekoslovakya bile 4 milyar dolar civarında dünya oyuncak piyasasına ürün ihraç etmekte. Türkiye'nin sektörde ise yıllık oyuncak ihracatı 30 milyon dolar. İthalat son dönemde 430 milyon dolardan 180 milyon dolara düşmesine ve iç piyasadaki üretimin hızlı bir şekilde ivme kazanmasına rağmen hala ihracatta fazla bir ivme kazanamamakta. Bunun sebebi de katma değerli mal üretemiyoruz. Kumandalı arabalar, drone'lar daha çok elektronik ve katma değerli ürün yapmamız lazım" diye konuştu.

Sektörün ihracatının 30 milyon dolar olduğunu belirten Mıcık, "Türkiye'nin yıllık oyuncak ihracatı 30 milyon dolar. Çevremizdeki Avrupa Birliği ülkelerinin de tüketimi yıllık 30 milyar dolar civarında. Bizim bu pastadan daha fazla pay almamız lazım. Yüzde 10 alsak 300 milyon dolar yapar. Coğrafi olarak Avrupa'ya çok yakınız. TIR'larımız Avrupa ülkelerine 1- 2 günde rahat ulaşabiliyor. Bugün Çin'den aynı ürünü alan bir firmanın 1 ayda ancak ürün eline geçiyor. Sadece üretmekle de olmuyor. Bugün kutu fiyatları, ambalaj fiyatları aşırı arttı ve bulunamıyor. Hammadde fiyatları ikiye katladı. Üretim yaparken sadece üretim değil bunun altını da doldurması gerekiyor. Bununla alakalı da önlemlerin alınması gerekiyor. Siz Avrupa'dan bir sipariş aldınız ürün yapıyorsunuz, hammadde fiyatları dolar bazında daha çok yükseliyor. Dolar arttığı zaman hammadde fiyatlarına da ister istemez yansıyor. Bu kağıt ve ambalajda da geçerli. Zaten ambalaj olmazsa ürünü güzel sergileyemiyorsunuz. Satışı gerçekleştiren vitrinde ambalaj" diye konuştu.

'ELEMAN İHTİYACI VAR'

Ender Mıcık, oyuncak sektöründe eleman ihtiyacı olduğunu ve sektörde istihdam sağlanabileceğini kaydederek, "Oyuncak el emeği yoğun bir sektör. Oyuncak rengiyle, hareketiyle, sesiyle çocuğun hayal gücünü geliştiren bir obje" ifadelerini kullandı.

'SEKTÖR DESTEK BEKLİYOR'

Oyuncak sektörünün destek beklediğini ifade eden Mıcık, "Oyuncak sektörünün de KDV indirimiyle alakalı bir isteği var. Fiyatlar aile bütçesine sıkıntı yaratıyor. Oyuncağa erişimi biraz etkiliyor. Oyuncağın bir eğitim aracı olarak görülerek KDV'nin düşürülmesini, hatta KDV'nin alınmasını bekliyoruz sektör olarak. Bu aslında sektörün de gelişmesine fayda sağlayacaktır. Oyuncak Türkiye'deki üretimi ihracata yansıması 5- 10 senede 20- 30 milyar dolarları bulacak seviyeye gelebilir mücadele edilirse. Çünkü bugün sadece Avrupa Birliği'nin yıllık tüketimi 30 milyar dolar. İngiltere'nin yıllık çocuk başına 438 dolar oyuncak tüketimi var. Türkiye'nin ise 22 dolar. Bunlar 2016 rakamları. Hele şu anda baktığımız zaman belki bu 10 dolarlara düştü Türkiye'de bir çocuğun oyuncağa harcaması. En düşük seviyede oyuncak tüketimi bizim ülkemizde" dedi.