Yerli ve milli imkanlarla üretildi: İhracatı hedefleniyor

Şirketin kurucu ortaklarından Sinan Ceylan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fabrikalardaki üretim hatlarında insan gücüne dayalı denetimleri otomatikleştirerek hataları yüksek doğruluk oranıyla tespit eden yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleri geliştirdiklerini belirterek, Türkiye'de bu alandaki ilk yapay zeka modelini geliştiren şirketlerden biri oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Ceylan, faaliyetlerine 2023 yılında başladıklarını aktararak, İTÜ ARI Teknokent'in sağladığı ekosistem sayesinde teknolojilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ve büyük üreticilerle çalışma imkanı elde ettiklerini ifade etti.

Kuruldukları günden bu yana devlet desteklerinden de faydalandıklarını dile getiren Ceylan, özellikle TÜBİTAK desteklerinin ve İTÜ ARI Teknokent'in sağladığı imkanların büyümelerinde önemli rol oynadığını kaydetti.

- "YERLİ VE MİLLİ İMKANLARI KULLANARAK BU TEKNOLOJİYİ ÜRETTİK"

Ceylan, üretim sektöründe verimliliğin kritik önem taşıdığına işaret ederek kalite kontrol süreçlerinin büyük ölçüde insan gücüne dayalı olduğunu, bu alandaki sorunları çözmek amacıyla yola çıktıklarını ve geliştirdikleri sistemlerle üretimin daha verimli hale gelmesini sağladıklarını belirtti.

Sistemlerinin özellikle otomotiv ve beyaz eşya üreticileri başta olmak üzere seri üretim yapan tüm fabrikalarda kullanılabildiğini ifade eden Ceylan, "10-20 kişilik ekiplerle yapılan kalite kontrol işlemlerini yapay zeka destekli sistemlerle insana bağımlı olmadan gerçekleştirebiliyoruz. Yerli ve milli imkanları kullanarak, kendi yapay zeka modelimizi kullanarak aslında bu teknolojiyi ürettik. Bu bizim için de çok önemli bir ilham kaynağı ve ileriye dönükte inşallah bu alana yapacağımız yatırımlarla bu teknolojiyi ülkemizde çok daha ileri seviyeye getireceğiz." dedi.

Ceylan, sistemlerinin doğruluk oranının yüzde 99 seviyelerinde olduğunu belirterek yapay zeka modellerinde yüzde 100 doğruluğun mümkün olmadığını ancak sürekli öğrenen altyapı sayesinde sistemin kendini geliştirdiğini ifade etti.

Yapay zeka sistemlerinin 7 gün 24 saat çalışabildiğini ve insan kaynaklı hataları minimize ettiğini belirten Ceylan, "İnsanın karar alma süreçlerini etkileyen duygusal ve çevresel faktörleri ortadan kaldırıyoruz. Bu da hataları sıfıra yakın seviyeye indiriyor." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'DE 8 FARKLI SEKTÖR 12 FARKLI FABRİKADA BU SİSTEMLER HALİHAZIRDA KULLANILIYOR"

Ceylan, sistemi kullanan şirketlerin kalite kontrol süreçlerinde önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak daha önce ölçülemeyen verilerin analiz edilebilir hale geldiğini ve hataların kök nedenlerine daha hızlı ulaşılabildiğini söyledi.

Sinan Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle büyük otomotiv üreticilerine hizmet veriyoruz şu an. Ayrıca beyaz eşya sektöründe varız, gıda sektöründe varız. Aslında ana sanayi ve buna benzer üretimin ölçeklenebilir olduğu her yerde bir Türk şirketi olarak her zaman görünür olmaya devam edeceğiz. Şu an Türkiye'de 8 farklı sektörde yaklaşık 12 farklı fabrikada bu sistemler halihazırda kullanılıyor."

İç pazarda ilk satışlarını 2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirdiklerini, şu anda ise ihracata başlamaya hazırlandıklarını ifade eden Ceylan, "Başta otomotiv, gıda, enerji ve özellikle savunma sanayi alanında hizmet veren şirketlere yönelik sistemimizin ihracatı için işlemlere bu yıl itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere ve ABD bizim aslında şu an bu bahsettiğimiz operasyonları yaptığımız ülkeler. Yılın ikinci çeyreği bitmeden işlerimizi de tamamlayacağız ve ikinci çeyrekle birlikte ihracatlarımıza inşallah başlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Sinan Ceylan, 2026 yılı içinde 500 bin avroluk hizmet ihracatı hedeflediklerini, toplamda ise 3 milyon avro ciroya ulaşmayı planladıklarına işaret ederek, ciro hedefinin yüzde 30-35'lik kısmının ihracattan gelmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'ye katma değer sağladıklarını vurgulayan Ceylan, "Ülkemiz için de kesinlikle bir katma değer yaratmış oluyoruz. Kendi yapay zeka modelimizi yerli imkanlarla kendimiz yazıyoruz ve bu anlamda da ileride de inşallah Türk firmalarının verimliliklerini çok ciddi bir şekilde artıracağımız için ülkemize de bu şekilde katkı sunmuş olacağız. Bu model tamamıyla bizim kendi algoritmalarımızla yazıldı. Yerli imkanları kullanıyoruz." dedi.

Ceylan, Türkiye'nin yüksek potansiyele sahip bir ülke olduğunu belirterek, "2030-2050 vizyonunda Türkiye'nin gerçek değerini bulacağına, Türk girişimciliğinin ve mühendisliğinin kendini daha güçlü şekilde göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.