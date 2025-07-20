İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2025 Pazar / 25 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yerli ve milli olarak üretildi! Bakan Uraloğlu: E5000 ilk ticari seferini gerçekleştirdi
Ekonomi

Yerli ve milli olarak üretildi! Bakan Uraloğlu: E5000 ilk ticari seferini gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifinin ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini söyledi.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 12:21 - Güncelleme:
Yerli ve milli olarak üretildi! Bakan Uraloğlu: E5000 ilk ticari seferini gerçekleştirdi
ABONE OL

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin geçen ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini anımsattı.

Teslimatın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıyla tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu,"Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi ilk ticari seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir'in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı." değerlendirmelerinde bulundu.

- "YERLİLİK ORANIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR"

Uraloğlu, E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığına işaret ederek, 2002'den bu yana yerli demir yolu ekosistemini oluşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurguladı.

Söz konusu lokomotiflerin yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin demir yolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, "Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor." ifadelerini kullandı.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Yerli ve milli lokomotif

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.