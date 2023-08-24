Yerli ve milli olarak üretildi: Dışa bağımlılığa bir çizik daha

Fabrikanın ana kapısı önünde düzenlenen törende konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, KARDEMİR'in kendi ürün portföyüne yepyeni ürün kattığını söyledi.

Tren tekerleklerinin bugüne kadar maalesef Türkiye'de üretilemediğini, bunun geç kalınmış bir işlem olduğunu dile getiren Utkanlar, "Biz bu çok geç kalınmış olan işlemi hızlandırmaya başlıyoruz. İlk kez ürettiğimiz, tümüyle yerli emekle ortaya çıkarılan bu tren tekerleklerini Sivas'a vagonlarımızla buluşmaya gönderiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, artan hızla tekerlek setlerimizi ve daha ileri ürünleri ortaya koymak." dedi.

Utkanlar, KARDEMİR'in ihtiyaçlarını ve kuruluş felsefesini yerli hammadde tüketmekle başlattığını, 87 yıldır bu felsefeyle çalıştığını dile getirerek, "Anadolu'da üretilen hammaddemizi, cevherimizi Zonguldak tarafından getirdiğimiz kömürümüzü buraya demir yoluyla taşıyoruz. Bugün Devlet Demir Yolları'nın en önemli ve en büyük müşterisi KARDEMİR. Bakınız 87 yıldır buranın hammadde ihtiyacı, demir yollarıyla sağlanıyor. Bundan sonra da giderek sağlanacak ama gittikçe sıkışıyoruz. Bakıyoruz ne var ne yok diye." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yük vagonu sayısının 20 bin olduğuna değinen Utkanlar, şöyle devam etti:

"Almanya'daki vagon sayısı 280 bin. Avrupa'ya baktığımızda 3 milyon 200 binlerde. Keza Amerika da aynı durumda. Nerede bu 100 binlerce rakam, nerede 20 bin? Yani bu, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığına olan ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu, malzemelerimizi gecikmeden buraya getirebilmemizin ne kadar önemli olduğunu ve bunlara ihtiyacımız olduğunun bir göstergesi. Kaldı ki kendi mamullerimizi Anadolu'nun içlerine kadar niye demir yoluyla göndererek daha kuvvetli duruma geçmeyelim? Bunun ötesinde demir yolu ağlarımızın çok çok kısır olduğunu biliyoruz. Daha yeni başlayan ataklarımız var. Demir yolu ağlarının döşenmesi atakları... Bunların artırılmasıyla bu tekerlek setlerine olan ihtiyaçlar da giderek artacak. Bugüne kadar bu demir yolu tekerleklerini alabilmek, vagonu yapabilmek için Türkiye ithalata mahkumdu."

"SÖZ KONUSU TEKERLEK VE TEKERLEK SETİYSE, ADRES KARDEMİR"



Utkanlar, ilk defa KARDEMİR'den, Karabük'ten bu ürünlerin yola çıktığını vurgulayarak, "Bakınız söz konusu raysa adres KARDEMİR. Söz konusu tekerlek ve tekerlek setiyse adres KARDEMİR. Bugün Türkiye'de, Anadolu'nun demir yolu ağlarının kuvvetlendirilmesinde, yeni ekipmanların yapılmasında, malların bir yerden bir yere taşınmasında ve hatta yolculuk yapabilmek için yolcu vagonlarının yapılmasında artık bundan sonra KARDEMİR'in üzerine düşen çok büyük sorumluluk var." diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Utkanlar, emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"Bunlar çok büyük emeklerle oluyor." diyen Utkanlar, "Burada güzel bir çalışma daha oldu. KARDEMİR-KARDÖKMAK beraberce bir sinerji yarattılar. Bu sinerjiyle yola devam etmeye başladık. Şimdi yeni presimiz geldi. Presimizi geçenlerde devreye aldık. Artık kendi akslarımızı döverek, işleyerek, direkt olarak doğrudan, cevherden tren tekerlek setine bir harekete girmiş olduk. Gitgide hızımızı, yoğunluğumuzu artıracağız. Ülkemize ve hepimize hayırlı olsun. Tüm çalışan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Daha iyi günlerde buluşmak, daha yeni ürünleri ürün gamımıza dahil etmek üzere hepinizin emeğine sağlık diyorum."

Konuşmanın ardından tıra yüklenen TSI belgeli 8 demir yolu tekerlek seti Sivas'a doğru yola çıkarıldı.