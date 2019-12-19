'Yerli ve yabancı fonlarla görüşüyoruz'

19.12.2019 01:30 - Güncelleme: 19.12.2019 01:30

Simit Sarayı’na daha önce de birçok fonun ve sermaye girişiminin ilgisi ve teklifleri olduğunu ve bu ilginin devam ettiğini belirterek, “Simit Sarayı’nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu kesinlikle yoktur. Bütün bankalara gayri nakit borcumuz, bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kullandığımız kredilerin yüzde 80’ini de özel bankalar aracılığıyla sağlanmıştır” dedi. Günlerdir medyaya yansıyan haberlerin aksine markanın büyüme potansiyeline olan inancın ve birkaç yıl içinde değerini katlayarak yerli bir marka olması hedeflenerek yapılan görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Kavukcu, “Simit Sarayı’nın büyüme hedefli birçok ulusal ve uluslararası fonla olan görüşmeleri devam etmektedir. Simit Sarayı’na daha önce de birçok fonun ve sermaye girişiminin ilgisi ve teklifleri olmuştur ve hala bu ilgi devam etmektedir. Herhangi sonuçlanmış bir anlaşma henüz yoktur” diye konuştu.