21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Ekonomi

Yerli zırhlı araçlar Asya'ya açılıyor! Kardeş ülke üretim üssü oluyor

Türkiye'nin önde gelen zırhlı araç üreticilerinden Nurol Makina ile Malezya merkezli Nadicorp Holdings arasında imzalanan anlaşmayla 4×4 zırhlı araçların Malezya'da yerel üretimi ve Asya'ya ihracatı hedefleniyor. İş birliği kapsamında teknoloji transferi sağlanarak Malezya'nın bölgesel üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi planlanıyor.

AA21 Nisan 2026 Salı 13:15 - Güncelleme:
Yapılan açıklamaya göre, anlaşma Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Defence Services Asia (DSA) 2026 Fuarı kapsamında hayata geçirildi. İmzalanan anlaşma, iki şirket arasındaki uzun soluklu işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu anlaşma kapsamında, seçili 4×4 zırhlı araç platformlarının Malezya'da yerel üretimi, teknoloji transferi ve sanayi kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile bu ülkenin Asya bölgesi için ihracat üssü olarak konumlandırılması hedefleniyor.

Bu yaklaşımın, Malezya'nın savunma sanayisinde yerlileşme ve dışa bağımlılığı azaltma hedefleriyle uyumlu olduğu, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesinde artan talebe etkin şekilde cevap verilmesini sağlayacağı ifade edildi.

- ÖNCEKİ TESLİMATLAR İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Nurol Makina'nın muharebe sahasında kendini kanıtlamış platformları EJDER YALÇIN 4×4 ve NMS 4×4 araçlarının Nadicorp ile yürütülen çalışmalar kapsamında Malezya pazarında konumlandırıldığı ve önemli tedarik programlarında güçlü adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

İşbirliği kapsamında daha önce 20 adet Panthera 4×4 (EJDER YALÇIN 4×4) zırhlı aracın teslim edildiği, bu araçların halihazırda Malezya'nın Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki barış gücü unsurları tarafından aktif olarak kullanıldığı bildirildi.

Söz konusu teslimatın, platformun güvenilirliğini, performansını ve görev kabiliyetlerini sahada ortaya koyduğu, aynı zamanda Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesine katkı sağladığı ifade edildi.

- UZUN VADELİ STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Taraflar, imzalanan anlaşmanın yalnızca ticari bir işbirliği olmadığını, aynı zamanda güven, ortak vizyon ve karşılıklı büyüme temeline dayanan uzun vadeli bir stratejik ortaklığı temsil ettiğini vurguladı.

Nurol Makina'nın onlarca yıllık mühendislik tecrübesi ve 20'den fazla ülkede aktif olarak kullanılan araçlarıyla küresel bir oyuncu konumunda olduğu belirtilirken, Nadicorp'un güçlü yerel varlığı ve Malezya savunma ekosistemindeki etkin ilişkileriyle iş birliğine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

