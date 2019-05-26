Yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi nedir?

Yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar? SSK emeklisi bayram ikramiyesi ne kadar? Bakım parası alanlara bayram ikramiyesi ne kadar? Sorularına yanıt araştırılıyor. Ramazan Bayramı’na sayılı güler kala 31 Mayı’ta hesaplara yatacak olan bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bakan Selçuk, İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Dul ve yetimler, bakım parası alanlar ve SSK emeklileri bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ya da aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında gerçekleşir. Dul ve yetim maaşı ikramiyesi için eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine eşit olarak verilir. İşte haberimizin ayrıntıları…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri, gelecek hafta cuma günü (31 Mayıs 2019) hesaplarına yatırılacak. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri, aynı gün ödenecek. Geçen yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler iki güne yayılarak ödenmişti. Sayıları 12 milyona ulaşan emekliler ile diğer hak sahipleri, bayram tatiline çıkmadan ikramiyelerini almış olacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır. HAZİRAN DA DAHİL Nisan ayında dilekçe verip de mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de Ramazan Bayramı'nda ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı'nda almaya hak kazanacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. BAYRAMDAN ÖNCE VEFAT EDENLER Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek. BAŞVURUYA GEREK YOK SGK'dan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmaları gerekmiyor. Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor. İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAM DÜZENLEMESİ Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti. YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.