Yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi nedir?
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala 2019 bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs Cuma günü ödeneceğini açıklamasının ardından, ‘Yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar? SSK emeklisi bayram ikramiyesi ne kadar? Bakım parası alanlara bayram ikramiyesi ne kadar? Soruları sorulmaya başlandı. Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ya da aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında gerçekleşir. Bunun yanın da, İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri de 31 Mayıs'ta yapılacak.Peki, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi ne kadar ve ödemeler nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevapları bu haberimizde…
Yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar? SSK emeklisi bayram ikramiyesi ne kadar? Bakım parası alanlara bayram ikramiyesi ne kadar? Sorularına yanıt araştırılıyor. Ramazan Bayramı’na sayılı güler kala 31 Mayı’ta hesaplara yatacak olan bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bakan Selçuk, İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Dul ve yetimler, bakım parası alanlar ve SSK emeklileri bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ya da aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında gerçekleşir. Dul ve yetim maaşı ikramiyesi için eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine eşit olarak verilir. İşte haberimizin ayrıntıları…
YILDA İKİ KEZ VERİLİYOR
Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi 750 lira olarak ödeniyor. Eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa, eşin ikramiyesi 500 TL, çocuklarınki ise 250'şer TL ödeme yapılıyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?
– SGK'dan aylık alan
– SSK, Bağ-Kur
– Emekli Sandığı emeklileri
– Ölüm aylığı alanlar
– Şehit yakını ve gaziler
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce bayram ikramiyesi tutarı 1.000 TL olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.
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