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Yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi nedir?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala 2019 bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs Cuma günü ödeneceğini açıklamasının ardından, ‘Yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar? SSK emeklisi bayram ikramiyesi ne kadar? Bakım parası alanlara bayram ikramiyesi ne kadar? Soruları sorulmaya başlandı. Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ya da aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında gerçekleşir. Bunun yanın da, İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri de 31 Mayıs'ta yapılacak.Peki, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi ne kadar ve ödemeler nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevapları bu haberimizde…

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Yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar? SSK emeklisi bayram ikramiyesi ne kadar? Bakım parası alanlara bayram ikramiyesi ne kadar? Sorularına yanıt araştırılıyor. Ramazan Bayramı’na sayılı güler kala 31 Mayı’ta hesaplara yatacak olan bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bakan Selçuk, İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Dul ve yetimler, bakım parası alanlar ve SSK emeklileri bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ya da aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında gerçekleşir. Dul ve yetim maaşı ikramiyesi için eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine eşit olarak verilir. İşte haberimizin ayrıntıları…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
 
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri, gelecek hafta cuma günü (31 Mayıs 2019) hesaplarına yatırılacak. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri, aynı gün ödenecek. Geçen yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler iki güne yayılarak ödenmişti. Sayıları 12 milyona ulaşan emekliler ile diğer hak sahipleri, bayram tatiline çıkmadan ikramiyelerini almış olacak. 
 
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
 
Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
 
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
 
HAZİRAN DA DAHİL
 
Nisan ayında dilekçe verip de mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de Ramazan Bayramı'nda ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı'nda almaya hak kazanacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.
 
BAYRAMDAN ÖNCE VEFAT EDENLER
 
Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek.
 
BAŞVURUYA GEREK YOK
 
SGK'dan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmaları gerekmiyor. Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor.
 
İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAM DÜZENLEMESİ
 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.
 
Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.
 
YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK
 
Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.
 

YILDA İKİ KEZ VERİLİYOR

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi 750 lira olarak ödeniyor. Eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa, eşin ikramiyesi 500 TL, çocuklarınki ise 250'şer TL ödeme yapılıyor.

 BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SGK'dan aylık alan

– SSK, Bağ-Kur

– Emekli Sandığı emeklileri

– Ölüm aylığı alanlar

– Şehit yakını ve gaziler

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce bayram ikramiyesi tutarı 1.000 TL olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME
 
SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.
 
Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.
 

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